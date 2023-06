nepszava.hu;

külföldi tőke;hitelek;uniós források;Nagy Márton;árstop;

Nagy Márton szerint a magyar gazdaságnak át kell állnia az uniós forrás nélküli létre

A gazdaságfejlesztési miniszter állítja, hogy külföldi tőkével, hitelekkel könnyen kiválthatók a brüsszeli pénzek. Úgy véli, az infláció és az élelmiszer-infláció is már gyorsulva csökken, az árstopok pedig akár már ebben a hónapban kivezethetők.

Nem csupán kiválthatja az EU-forrást a külföldi működő tőke, hanem jobb is annál – magyarázta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a vg.hu-n kedden megjelent interjújában, amelyben lényegében kijelölte hazánk útját ezen a téren: „ A magyar gazdaságnak át kell állnia így is, úgy is egy uniós forrás nélküli létre. Közép- és hosszú távon a magasabb fejlettség mellett úgyis EU-forrás nélkül fogunk működni, egy bizonyos fejlettségi szint felett törvényszerűen nettó befizetővé válunk.”

A tárcavezető azzal nem foglalkozott, hogy jelenleg miért nem jön Magyarországra uniós forrás, a jogállamisági problémák szóba sem kerültek, ellenben az állam szerepének leértékelését vázolta fel, amikor kifejtette, hogy „ha a piac osztja magának a forrásokat, az mindig hatékonyabb, mint egy állami újraelosztás”. – Az igaz, hogy az uniós források hiányoznak a magyar gazdaságból, ugyanakkor, ahogy említettem, nem dominánsak a gazdaság finanszírozásában. Könnyen kiváltható forrás – mondta Nagy Márton, aki szerint ehhez a külföldi tőke mellett szükség van hitel- és tőkeforrásra is.

Az inflációval kapcsolatban a gazdaságfejlesztési miniszter optimistább, mint valaha, mert úgy véli, hogy „a három nagy fundamentális ok, amely az inflációt okozta, megoldódott: az egyik az energia ára, aminek esetén jelentős áresést láttunk, a másik a forint árfolyama, ami stabilizálódott, a harmadik pedig, ami szintén felhajtotta az inflációt, a vállalatoknál tapasztalt ár-profit spirál, aminek ugyancsak végét látjuk”. – Biztos vagyok abban, hogy a szigorú monetáris, valamint fiskális politikai és kormányzati speciális beavatkozások egy számjegyű inflációt hoznak év végére. Az idén elkerüljük a recessziót, 1,5 százalékos növekedés lesz, a teljes gyógyulást pedig 2024-ben fogjuk látni, 4 százalékos növekedést tudunk majd felmutatni – ismételte meg a kormány jóslatát a gazdaságpolitikus.

Nagy Márton határozottan állítja: „az infláció és az élelmiszer-infláció is már gyorsulva csökken”, sőt szerinte kötelező akciózás és az online ár-összehasonlítás további árleszorító hatást fejthet ki. Ezért utalt arra is, hogy szerinte hamarosan megszüntethető lesz az élelmiszerárstop, legalábbis amikor a kormány még ebben a hónapban dönt az intézkedés jövőjéről, a korábbiaknál sokkal több kedvező tendenciát vesz majd figyelembe. A tárca szerint ugyanis már csak egy százalék körüli inflációleszorító hatása van az árstopnak.