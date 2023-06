MTI-Népszava;Ágoston Zoltán;Á. Z.;

Magyarország;Navracsics Tibor;siker;EU-s források;

2023-06-05 19:14:00

Navracsics Tibor: Magyarország kiemelkedően jól teljesít az európai uniós források lehívásában és hasznosításában

Magyarország kiemelkedően jól teljesít az európai uniós források lehívásában és hasznosításában, a most záruló 2014-2020-as időszakban is a források 86 százalékát tudtuk lehívni és hasznosítani - mondta a területfejlesztési miniszter a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Fehérgyarmaton, ahol egy új ipari csarnokot adott át. Hozzátette. ez nemcsak azt mutatja, hogy az Európai Unió élvonalába tartozunk, amikor a források hasznosításáról van szó, és kimagaslóan jó, megalapozott terveket tudunk elfogadtatni az unió döntéshozóival, hanem azt is, hogy az itt élők remek tervekkel rendelkeznek a jövőre vonatkozóan.

A térségben nemcsak európai uniós forrásokból megvalósuló beruházások folynak, hanem a nemzeti költségvetés is támogatja az itteni fejlesztési terveket - hangsúlyozta a miniszter.

Navracsics Tibor elmondása szerint a 2007-2013-as időszakban 5,5 milliárd forintnyi európai uniós támogatás érkezett a térségbe különböző operatív programokon keresztül, a 2014-2020-as időszakban pedig 9 milliárd forintnyi európai forráshoz jutott a régió. A miniszter hangsúlyozta, hogy ezek segítségével Fehérgyarmat pozíciója is erősödik.

Tilki Attila, a térség fideszes önkormányzati képviselője beszédében úgy fogalmazott: a beruházás esély a foglalkoztatás megindulására és arra, hogy külföldi vagy magyar vállalkozókat is a városba hozhassanak. A polgármesterekkel közösen úgy gondolják, hogy munkaerő is rendelkezésre állna ehhez.

A most átadott 3106 négyzetméter nettó alapterületű ipari csarnok összköltsége több mint 1,09 milliárd forint volt, a önkormányzat beruházása a Terület- és településfejlesztési Operatív Programból jutott támogatáshoz.

Az épület két tagból áll, az egyikben egy gyártó- és egy raktárcsarnokot, a másikban pedig irodát és szociális blokkot alakítottak ki.