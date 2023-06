Batka Zoltán;

bíróság;per;önkormányzatok;pályázatok;Boldog István;

2023-06-07 12:07:00

„Előttem és utánam is jött valaki” – Nem vallottak Boldog Istvánra a környékbeli polgármesterek

Szerintük a volt fideszes képviselő csak tudni akarta, hogy a területén milyen Területfejlesztési Operatív Pályázatokra jelentkeztek az önkormányzatok.

Boldog István, mint képviselő csak tudni akarta, hogy a területén milyen Területfejlesztési Operatív Pályázatokra (TOP) jelentkeztek az önkormányzatok – így írták le a Fővárosi Törvényszéken a Boldog István ex-képviselő ügyében szerdán tanúként meghallgatott polgármesterek, Rédai János volt kuncsorbai és Török Tamás Örvényesi polgármester, hogy Boldog lehívta őket – valamint a környék polgármestereit – is Kétpóra (akkor Boldog képviselősége mellett ott volt polgármester), és négyszemközt (illetve volt olyan megbeszélés, ahol jobbkeze, F. Petra és más is részt vett) elbeszélgetett velük a pályázatokról.

Ugyanakkor mindkét polgármester elismerte, hogy az országgyűlési képviselőnek semmilyen jogköre, ráhatása nem volt a TOP-os pályázatok elbírálásában.

„De akkor miért Boldog István jelenlétében volt ilyen megbeszélés? – tette fel a nagy kérdést Góhér Mária bírónő.

– mondta az örvényesi polgármester, és hozzá hasonlóan a kuncsorbai Rédai János (MSZP-s) volt polgármester is.

A Boldog Istvánnal szemben indult büntetőügyben az ügyészség azzal vádolja a volt képviselőt, hogy előre leosztották a képviselői területén lévő települések TOP-os pályázatait, azaz megállapodtak abban, hogy ki végezze el a közbeszerzést, azok kiket kérjenek fel kivitelezőnek, majd azok visszajuttassanak a pénzből Boldog Istvánnak. Az ügyészség hivatali visszaéléssel és vesztegetés elfogadásával vádolja Boldogot, ezért hat év letöltendő börtönt, ötmilliós pénzbüntetést és 6,6 millió forint értékű vagyonelkobzást kért a volt képviselőre.

Boldog István az ügyben ártatlannak vallotta magát. A tárgyalás előtt megkérdeztük a volt fideszes képviselőt, hogy mi a véleménye az ügyéről, ám csak annyival vágta el a beszélgetést, hogy

A bíróságon egyik polgármester sem tudott olyanról, hogy le kellett volna adnia a tárgyalásokon a telefonját, és olyanról sem, hogy vissza kellett volna osztani a közbeszerzésre elnyert összegekből. Rédai János úgy emlékezett a kétpói megbeszélésre, hogy Boldog István titkárságáról hívták fel. Ezután Boldog hivatalában félórás turnusokban fogadta a polgármestereket. „Onnan tudom, hogy előttem a tiszatenyői polgármester volt és utánam is jött valaki” – mondta erről Török Tamás.

„Jó félórát vártam” – emlékezett vissza a kuncsorbai polgármester. „Ha jól emlékszem Petrácska volt ott meg István. „Én nem emlékszem rá, hogy kérték volna, hogy tegyem le a telefont. Később hallottam, hogy ilyen volt” – mondta a polgármester.

Szerinte ekkor már tudtak a TOP-os pályázatokról, hogy mire szeretnének majd pályázni. Így Kuncsorbán egy 54 milliós pályázatot terveztek (és végül nyertek el) a Művelődési ház felújítására, míg 20 milliót a szociális otthonéra. Egyébként pedig a közbeszerzésekkel kapcsolatban minden esetben a képviselő-testület döntött, nem a polgármester.

„Szerintem nem volt olyan, hogy »Pista« jelezte volna, hogy mennyit fognak nyerni. Arról sem volt szó, hogy milyen közbeszerző cégekkel kellene pályázni.” Rédai János szerint őt senki sem kereste meg később azzal, hogy vissza kellene osztani az elnyert összegekből.

A bírónak csak annyit mondott, hogy szerinte ő a törökszentmiklósi polgármestertől hallott ilyenről, de csak akkor, amikor már ügyészségi szakaszban volt az ügy. „És ki kért visszaosztást?” – kérdezte a bíró. „Egy férfi és egy nő” – válaszolt a volt Kuncsorbai polgármester, aki ugyanakkor nem kérdezett rá a visszaosztást kérők nevére.

A tárgyalás hasonlóan sajátos pontja volt, amikor a bíró szembesítette Török Tamást Kazinczi István volt tiszatenyői fideszes polgármester vallomásával. Kazinczi azt vallotta, hogy „Török Tamás örvényesi polgármestert is megkeresték, mivel ott jártak nála Boldog emberei”. Török Tamás a bíróság előtt most úgy nyilatkozott: nem volt ilyen megkeresés. „Nem is értem, hogy miért talált ilyet Kazinczi István” – mondta Török Tamás. Szerinte arról lehet szó, hogy a volt polgármester ellen több nyomozás is van, talán így akart könnyíteni lelkén.

Hasonló, elvarratlan szál volt, hogy Boldog és jobbkeze, F. Petra később is megjelent egyik-másik településen érdeklődve a pályázatokról.

„István volt a hangadó” – mondta erről Rédai János. Ugyanakkor a bírói kérdésre kiderült, hogy Boldog és Fehér akkor járt Kuncsorbán, amikor már előkészítés alatt voltak a pályázatok.

„De akkor miről beszélték?” – kérdezte ismét a Bíró.

„Megkérdezték, hogy vagyunk” – mesélte az immáron nyugdíjas polgármester.