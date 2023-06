nepszava.hu;

Villámárvíz sújtotta Gyöngyöstarjánt, két ember meghalt

Az áradat jelenleg is veszélyt jelent, az időjárás pedig a következő napokban is kiszámíthatatlanul alakul – közölte az ottani önkormányzat.

Villámárvíz sújtotta Gyöngyöstarjánt, két ember meghalt – írja a 24.hu az ottani önkormányzat, továbbá a Heves Vármegyei Katasztrófavédelem közlése alapján.

– Gyöngyöstarján közössége most rendkívül nehéz órákat él át a csütörtöki felhőszakadást követő villámárvíz miatt. Eddigi információink alapján két ember életét vesztette – írta Facebook-oldalán az önkormányzat. Az áradat jelenleg is veszélyt jelent, az időjárás pedig a következő napokban is kiszámíthatatlanul alakul – tették hozzá.

A Heves Vármegyei Katasztrófavédelem közleménye szerint a csütörtök kora délutáni heves esőzések következtében kialakult villámárvíz két embert magával ragadt, az egyiküket a patakmederből kilépő víz vitte magával, a másikukat pedig egy szerteágazó pincerendszerbe sodorta be a hirtelen lezúduló esővíz. Utóbbit a katasztrófavédelem fővárosi búvárszolgálatának a segítségével, a másikat a rendőrség hőkamerával felszerelt speciális kereső drónjával sikerült felkutatni – közölték.

A mentők mindkettejüket megpróbálták újraéleszteni, életüket azonban sajnos már nem lehetett megmenteni. A rendőrség közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja a történteket.

Csütörtökön villámárvíz sújtott több magyarországi települést is, Recsk egy részét is elöntötte a víz, de komoly árvíz volt a Mátrán is – teszik hozzá.