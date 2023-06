P. Zs.;

KSH;ipar;építőipar;GDP;visszaesés;

2023-06-14 20:59:00

Gödörben az építőipar és az ipar is

Az első negyedévben a 0,9 százalékkal csökkent a magyar gazdaság teljesítménye, a GDP a KSH korábbi közlése szerint. Áprilisban folytatódott recesszió, erre utal, hogy az ipari termelés 8,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől, míg az építőipar teljesítménye 3,2 százalékkal csökkent – ezt szerdán közölte a statisztikai hivatal. A lakossági fogyasztás is zuhant áprilisban, hisz a kiskereskedelmi forgalom 12,6 százalékkal esett vissza, azaz akármelyik adatot nézzük áprilisban még zsugorodott a magyar GDP. Az elemzők szerint még az egész első félév mínuszos lesz, a fordulatot a nyári hónapok hozhatják el, bár a kilátások kissé bizonytalanok.

Az ipari termelésen belül szinte a teljes feldolgozóipar teljesítménye visszaesett, egyedül a járműipar és villamosberendezés gyártás tudott csak nőni. Ide tartozik az akkugyártás is, amely 39 százalékkal bővült, de még ez is kevés volt az ipar általános mélyrepülésének a megfékezésre. A zömmel hazai piacra termelő élelmiszeripar teljesítménye 20(!) százalékkal maradt el a tavalyitól, ami még a 12,6 százalékos bolti forgalom visszaesése mellett is meghökkentő. További kellemetlen tényező, hogy nemcsak az belföldi eladások estek 15,8 százalékkal, de az export is mínuszba fordult, holott ha valami gazdasági növekedést hozhat az idén az csakis a kivitelt lehetne.

Az építőipar – árhatástól megtisztított – teljesítménye 3,2 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, míg az előző hónaphoz viszonyítva is 2,6 százalékkal csökkent a kibocsátás. Az év eddig eltelt időszakában 7,7 százalékkal alacsonyabb volt az ágazat teljesítménye, mint az előző év azonos időszakában – összegezte Horváth András. Az MBH Bank elemzője szerint az idei év második felétől további lassulással lehet számolni, így idén 8 százalék körüli visszaesés jöhet az iparágban.