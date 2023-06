P. L.;

Oroszország;gyanúsítottak;elítéltek;besorozási törvény;orosz-ukrán háború;

2023-06-14 21:18:00

Az elítélt bűnözők mellett már a gyanúsítottakat is besorozzák az orosz hadseregbe

A Moszkva által továbbra is különleges katonai műveletként emlegetett háborúhoz minden jel szerint nem elég a katona.

Megszavazta azt a jogszabályt a Duma, vagyis az orosz parlament alsóháza, amely lehetővé teszi a védelmi minisztérium számára, hogy az elítélt bűnözők mellett bűncselekmények gyanúsítottjait is besorozza az orosz hadseregbe, amelynek keretében az érintetteket rögtön ki is küldik Ukrajnába - számolt be a Reuters.

A tervezett rendelkezés nem vonatkozna azokra a bűnelkövetőkre, akik szexuális bűncselekmények miatt, vagy hazaárulás, terrorizmus, illetve szélsőségesség címén kerültek bíróság elé. A besorozott személyek viszont amnesztiát kapnak, amennyiben teljesítik a szerződésben foglaltakat, vagy kitüntetést kapnak harctéri cselekményeikért.

A Reuters emlékeztet, hogy korábban a Wagner-zsoldoscsoport is toborzott a börtönökből az ukrajnai harcokhoz, de idén februárban ezt a gyakorlatot megszűntették.