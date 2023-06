nepszava.hu;

MSZP;Molnár Zsolt;megszüntetés;kerékbilincselés;

2023-06-15 11:23:00

Törvényjavaslatot nyújt be, végleg megszüntetné az értelmetlenné vált városi kerékbilincselést az MSZP

A törvényjavaslat véget vetne annak a gyakorlatnak is, hogy a bírságokat az önkormányzatok szabják ki, de a pénz csak az állami kasszát hizlalja. A bevételek felét megkapnák a települések.

A magyar jogrendszer egyik vitatott, idejétmúlt, visszaélésekre is okot adó kerékbilincselés megszüntetéséről adtam be ma reggel törvényjavaslatot a parlamentnek – mondta el az MSZP Facebook-videójában Molnár Zsolt pártigazgató. A politikus – aki egyéni képviselői indítványként állt elő a módosítóval – hozzátette, hogy a kerékbilincselés még a kilencvenes években terjed el, a szabálytalanul parkoló, illetve parkolási díjat nem fizetők ellen, mert az érintettek sorozatosan kibújtak a büntetések, a szabálysértési bírság megfizetése alól.

Az ellenzéki politikus szerint akkoriban átmenetileg indokolt is volt a kerékbilincsek alkalmazása, azonban az nagyon súlyos korlátozása a tulajdonjognak, és a digitalizáció és a jogrendszer fejlődésével már valóban idejétmúlt lett. Ugyanis mára a szabálysértési bírság megfizetése, illetve behajtása elkerülhetetlenné vált, nem lehet kibújni a felelősség alól. Ráadásul ott van az elszállítás lehetősége a legsúlyosabb, forgalmat akadályozó szabálysértés esetén.

– Ma már tehát nincs szükség a tulajdonjog korlátozására, sőt gondoltunk az önkormányzatokra is. Ugyanis a közterület-felügyelőkre, akiknek feladata a bírságok kiszabása, már eddig is rengetek adminisztrációs terhet róttak, ráadásul az önkormányzatok a bírságokból, pótdíjakból semmit sem látnak, mert azok az összegek a központi költségvetésbe kerülnek – mondta a párigazgató, aki szerint ez igazságtalan és elfogadhatatlan. Ezért javaslata azt tartalmazza, hogy a bevételek ötven százalékát, vagyis a felét engedjék át azoknak a pótdíjaknak, helyszíni bírságoknak, amelyeket a települési önkormányzatok közterületesei szabnak ki a közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt. Így az önkormányzatok arányosan részesülhetnek a bírságokból, és az állami költségvetésbe is befolyik bizonyos összeg.

– A kerékbilincselés egyébként is közutálatnak örvend – tette hozzá Molnár Zsolt. Azt már egyébként a városi közlekedésben napi szinten résztvevők is hozzátehetnék, hogy nem egyszer értelmetlen is, hiszen ha valaki úgy parkol tiltott helyen, hogy azzal a forgalmat is akadályozza, akkor a szabálytalan állapotot nem egyszerűen konzerválja akár napokig is az az autó, amelyre kerékbilincset raktak, hanem a forgalom sem haladhat megfelelően. A XIII. kerületi Budai Nagy Antal utca és Hollán Ernő utca kereszteződésében például évtizedeken át akadályozták a trolibuszok kikanyarodását a tilosban parkoló autók, főként, ha kerékbilinccsel röghöz is kötötték őket.