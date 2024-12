Megmenekült Szentesen a drámatagozat, hiába akarta kiseprűzni a diákokat a fideszes iskolaigazgató

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatának tanulói végül a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnáziumba iratkoztak be. Helyük is lett, pedig előző igazgatójuk, az önkormányzati képviselővé választott Sipos Kitti Lídia jogtalan zárcserével is próbálkozott.