2023-06-17 14:45:00

Csúcsteljesítmény a csúcsok körül – Takáts Pál ezekben a napokban éppen Európa egére vési fel a nevét a világ egyik legdurvább extrém sportjában

Takáts Pál ezekben a napokban épp Európa egére vési fel a nevét, a világ egyik legdurvább extrém sportjában, a Red Bull X-Alps-on az élbolyban található.

„Képzelje el, mennyire fárasztó 10 órán keresztül 130-cal száguldani az autópályán, ahol a legapróbb hiba is végzetes lehet. A koncentráció ugye, mennyire kimerítő? És akkor most képzelje el, hogy a 10 órás vezetés után megérkezett, és most fel kell kapnia a hátára egy kb. nyolc kilós hátizsákot, és futnia kell 40 kilométert!” – Tasi Gábor, a 38 éves Takáts Pál barátja és támogatója jellemezte ekként a Red Bull X-Alps elnevezésű páratlan kalandversenyt, amely az emberi teljesítőképesség határait feszegeti, s amely a hegymászást, a siklóernyőzést és az extrém túrázást ötvözi. A kétévente megrendezésre kerülő esemény gyökerei 2003-ig nyúlnak vissza, idővel multidiszciplináris versennyé fejlődött, korábban Salzburgból kellett Monacóig elérni, a legutóbbi és a jelenleg is zajló viadalon azonban az Alpokban kialakított körpályát kell teljesítenie a 32 fős mezőnynek.

A sportolóknak útközben kijelölt ellenőrzőpontokat érintenek, ezek stratégiailag úgy vannak elhelyezve, hogy próbára tegyék a versenyzők képességeit, döntéshozatali képességeit és kitartását.

„Az ember elindul, bele a semmibe: nem tudja, mi fog vele történni este vagy a következő pillanatban, hogy hol landol, hol hajtja álomra a fejét, mikor jön zivatar, mikor kerül veszélyes időjárási viszonyok közé – magyarázta Tasi. – A versenyzők napi 5-8-10 órát töltenek a levegőben, igyekeznek minél nagyobb távot megtenni, a légáramlatokat meglovagolni. Ha leszálltak valahol, összecsomagolják az ernyőt és elindulnak fölfelé, olyan helyet keresve, ahonnan megint a levegőbe emelkedhetnek. Naponta akár 4-5 ezer méter magasságot megmászva! Ez olyan, mintha napjában négyszer felrohannának a Kékesre.”

Elképesztő állóképességre van az indulóknak szüksége, de ez önmagában kevés volna, az ultrafutók is brutálisan kemények, de ebben a sportágban meg kell küzdeni a 4-5 kilométer magasan jelentkező oxigénhiánnyal, logisztikai felkészültség híján neki se vágjon az ember, és nem mindegy, mit eszik, mit iszik, továbbá hogy hol s hogyan alszik.

„Ez az igazán nehéz ebben a versenyben! – tette hozzá Tasi. – A levegőben a hihetetlen precíz mozdulatok, meg a koncentráció miatt rendkívül fókuszált az ember. A futástól, mászástól pedig kimerült. Ezek után próbáljon igazán pihentetően aludni! Meditálni is tudnia kell. Előírás, hogy esténként hét órát kötelező aludni, nehogy a kimerültség nyomán tragédia történjen, Ilyenkor nem szabad elhagyni a kijelölt 200 méteres sugarú kört. Hogy hol alszik? Megy vele egy autós kísérő. Ha a közelében landolt, akkor a kocsiban, egyébként ahol tud sátrat állítani.”

A viadalra felkészülni nem két hétbe telik.

„Takáts Palinak is húszegynéhány év munkája van benne” – említette ennek kapcsán Tasi.

A magyar versenyző tinédzserként többféle sportágat kipróbált, barlangászott, majd amikor úgy érezte, most már eleget kúszott a sárban, a levegő felé vette az irányt. Műrepülő lett, a szakágban mindent elért, rekordok sora fűződik a nevéhez, világbajnok volt szólóban, szinkronban egyaránt, majd átpártolt a távrepülésre, ahol ugyancsak nagyszerű eredményeket ért el.

De az, hogy most a második helyen áll a Red Bull X-Alpson, vetekszik számos sikerével.

„Aki versenyben akar lenni az elsőségért, annak el kell hagyni Magyarországot. Az Alpokban egészen más dimenzióba kerül a siklóernyős, mint itt, teszem azt a Pilisből indulva. Pali egy éven át készült erre a versenyre”.

Hogy mindezt miből? Főképp támogatók hozzájárulásából: csak a felkészülés cirka 30 ezer euróba került, ami több mint 11 millió forint. A versenyzők nem profik, megélni ebből nem tudnak, a szponzorok segítsége nélkül nem sokra mennének, Takáts legalábbis a saját oktatói fizetéséből nemigen engedhetne meg magának ilyen kiadásokat.

„Ez a sport a szenvedélyről szól. Nincs senkinek Ferrarija, ők a boldogságot nem tárgyi javakban találják meg, hanem ha fent lehetnek az égben, vagy lent a természetben” – méltatta az indulókat Tasi Gábor, aki szerinte a mezőny szombaton már célba ér.

Az eseményt a viadal honlapján (www.redbullxalps.com) lehet nyomon követni.