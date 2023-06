R. Hahn Veronika (London);

Boris Johnson;

2023-06-17 08:59:00

A mentelmi bizottság az utolsó szöget is beverhette Boris Johnson politikai koporsójába

A régóta esedékes 33 ezer szavas jelentés 90 napra függesztette volna fel a volt kormányfő parlamenti mandátumát, ha múlt pénteken nem mondott volna le magától.

"Egy elhúzódó politikai merénylet utolsó késszúrása" - így jellemezte a helyzetet Boris Johnson a mentelmi bizottság 14 hónapja készülő 108 oldalra rúgó, kisebb könyvet kitevő jelentésének olvastán. Hozzátette, mindez "hazugság, színjáték, zavarodott elmék megvetésre sem méltó műve". Mint arról a hét elején beszámoltunk, a konzervatív túlsúlyú többpárti testület a volt kormányfőt múlt héten bizalmasan értesítette arról, hogy vizsgálati összefoglalója el fogja marasztalni a parlament ismételt, tudatos félrevezetése miatt. A pártvezetői, majd kormányfői tisztségéről tavaly lemondott politikus 2021 végétől kezdve következetesen állította különböző parlamenti meghallgatásokon, hogy a Downing Street 10.-ben nem rendeztek a járványügyi szabályokat semmibe vevő, alkoholizáló partikat az országos korlátozások idején. A megsemmisítőnek ígérkező verdiktről értesülve Johnson visszavonult Uxbridge-ben és South Ruislipben őrzött parlamenti mandátumából is.

A csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentés a vártnál is keményebb volt. Szinte minden precedenst nélkülözve Johnsont 90 napra függesztette volna fel képviselősége alól, azaz jól tette, hogy a kedvelt politikai zsargont használva "ugrott, mielőtt lökték volna". Ez az ítélet biztosan akcióra késztette volna a Londonhoz közeli választókerületet. Fájdalmas, sőt megalázó a széles körben változatlanul népszerű államférfi számára, hogy a mentelmi bizottság javasolja, vonják vissza parlamenti belépőjét.

Az alsóház legrégebben szolgáló képviselőnője, a Munkáspártban vezető tisztségeket betöltött Harriet Harman elnökletével működő bizottság öt kérdésben meszelte el Boris Johnsont, melyek mind a parlamenti hazugságok, ferdítések, a képviselőtársak tisztességes tájékoztatásának elkerülésére vonatkozó próbálkozások kategóriájába tartoznak. Túl a Sue Gray-jelentés által vizsgált 16 Downing Street-i partizásról való tudomásának szándékos elhallgatásán és ezzel a parlament tekintélyének besározásán, a mentelmi bizottság szemében csak súlyosbították a helyzetet a volt kormányfőtől elszenvedett támadások, lejáratási és megfélemlítési kísérletek, Harriet Harman előítéletességgel való megvádolása. "BoJo" még az utolsó pillanat utánra is tartogatott egy adu ászt. A döntés közzétételének előestéjén meggyanúsította a grémium egyik tory tagját, a feddhetetlen hírnevű Sir Bernard Jenkint, hogy maga is megsértette a szabályokat, amikor részt vett egy parlamenti koktélpartin a Covid-korlátozások idején. Úgy gondolja, ezen az alapon Jenkin is félrevezette a parlamentet, ezért le kellene mondania bizottsági tagságáról, sőt képviselőségéről. Sir Bernard határozottan visszautasította a szabályszegés tényét a 2020. decemberi, felesége születésnapja alkalmából rendezett eseményen, és ebben támogatóra talált a házigazda, a házelnök sokat tapasztalt helyettese, Dame Eleanor Laing személyében, aki maga ellenőrizte a kétméteres távolság betartását.

A mentelmi bizottság konklúzióit a kormány hétfőn, történetesen Boris Johnson 59. születésnapján terjeszti az alsóház elé szavazásra. A voks kitűnő alkalom lesz arra, hogy világosan kiderüljön, milyen támogatottsággal rendelkezik még Boris Johnson, a Brexit atyja, a 2019-es földcsuszamlásszerű választási győzelem kovácsa és ennek révén a toryk vélt választási talizmánja, az eddigi klasszikus teflon politikus? A szavazás a konzervatív frakció tagjainak saját lelkiismeretére lesz bízva, nem kell központi instrukciót követni. Valószínű, hogy csak néhány Johnson-fanatikus fogja elutasítani a rezümét és szankciót, a tory tömörülés felsorakozik Rishi Sunak mögé, illetve tömeges távolmaradás várható. Az ellenzék egységesen Johnson ellen lép fel. Johnson politikai karrierjének legalábbis átmeneti befejezése nagyban hozzájárulhat a parlament tekintélyének megszilárdításához. Üzenettel érne fel, hogy a Tisztelt Házat komolyan kell venni, nincs helye a hazudozásnak és sumákolásnak, de ha ezek be is következnek, a következmények súlyosak.

Érdekes lesz, megjelenik- e a szavazáson Nadine Dorries, Mid Bedfordshire elvileg volt képviselője, Johnson feltétlen rajongója. A volt kulturális miniszter múlt héten követte volt főnökét az alsóházból kivezető úton, súlyosan sérelmezve, hogy kötelező ígéretek ellenére nem került be a felsőházba. Dorries mindeddig nem végezte el a lemondás életbe lépéséhez szükséges formalitásokat, helyette az ügyére vonatkozó összes WhatsApp üzenet, text, e-mail, dokumentum és jegyzőkönyv átadását követeli a kormánytól a történtek feltárása érdekében. A brit lapok szerint a pótválasztás kiírásának késleltetésével akarja bosszantani Sunakot, aki érzése szerint az első számú ludas Lordok Háza tagságának megtorpedózásában. A parlamentbe már amúgy is alig bejárt "mezei" képviselőnő újabban egy kereskedelmi tévécsatorna műsorvezetőjeként pótolja kiesett miniszteri fizetését. Dorries közölte: "Aki ezt a jelentést megszavazza, nem igazi konzervatív és ezt a szavazópolgárok számon fogják kérni tőlük. A helyzet komoly, visszahívások következhetnek". Mindez egyelőre a jövő zenéje.