Kína;Magyarország;cég;újrahasznosítás;akkumulátorok;

2023-06-16 13:40:00

Immár használt akkuk feldolgozásával foglalkozó kínai cég is megjelent Magyarországon

Immár használt akkuk feldolgozásával foglalkozó kínai cég is megjelent Magyarországon – írja a hvg360.

A Miracle Automation Engineering Co. Ltd. a sencseni tőzsdén is jegyzett vállalat, amely Kínában egy államilag elismert kutatás-fejlesztési központ, lítiumionos akkumulátorok újrahasznosításával, autóipari logisztikával és automatizációval is foglalkozik.

A 20 millió dolláros (bő 7 milliárd forint) alaptőkéjű Miracle tavaly év végén írt alá megállapodást az Opel, a Peugeot és a Citroën márkát is magában foglaló Stellantis-csoporttal a járműgyártó autóiból származó akkumulátorok újrahasznosításáról.