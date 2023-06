nepszava.hu;

Elfogott a NAV egy győri középiskolást, aki Elf Bart árult saját iskolatársainak is

Elfogott a NAV egy győri középiskolást, aki Elf Bart árult saját iskolatársainak is – erről számolt be pénteki Facebook-bejegyzésében az adóhatóság.

A diákot a pénzügyi nyomozók a Bevetési Igazgatóság járőreinek segítségével fogták el. A Bevetési Igazgatóság járőrei – bűnügyes kollégáik információi alapján – az elkövetőt budapesti árubeszerző útjáról hazafelé tartóztatták fel, majd a helyszínen a nyomozókkal közösen átkutatták az autóját. A pénzügyőrök a díler kocsijának gyári üregeibe rejtve különféle, zárjegy nélküli jövedékiadó-köteles termékeket, Elf Barokat és cigarettát találtak.

A pénzügyi nyomozók a budapesti elosztó lakásán is kutatást tartottak, ahol több mint ezer darab, ismeretlen eredetű, adózatlan Elf Bart és 2600 szál cigarettát is találtak. A pénzügyőrök a jogsértő jövedéki termékeken túl, 11 millió forint és 2 500 euró készpénzt is lefoglaltak.