Professzionálisan felszerelt illegális cigarettagyárat számolt fel a NAV

A lefoglalt cigaretta értéke megközelíti az egymilliárd forintot, a gépsorok pedig több milliárd forintot is érnek. Az üzem ezenkívül jól felszerelt szabadidős helyiségekkel is rendelkezett, amelyek az életvitelszerű bentlakást is lehetővé tették.