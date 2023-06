Á. B.;

Európai Unió;Orbán Viktor;Albánia;

2023-06-16 20:19:00

Orbán Viktor Albániában is szidta egy jót az Európai Uniót

Egyúttal jelezte, tovább kell dolgozni a balkáni ország EU-tagságáért.

Elfogadhatatlan és szégyenteljes, hogy milyen lassan halad az EU bővítési folyamata - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Tiranában, miután megbeszélést folytatott Edi Rama albán kormányfővel.

Mint az állami hírügynökség, a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolójából kiderült, a magyar kormányfő emlékeztetett, hogy Albániának 13 évbe telt, mire megkezdhette a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val.

Európának kizárólag a Balkánon van gazdasági növekedési tartaléka, saját versenyképességének fenntartása érdekében is gyorsítani kell a térség integrációját - nyomatékosította, Orbán Viktor, megerősítve, hogy Magyarország, ahogy eddig is, határozottan támogatja Albánia csatlakozási folyamatát. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy jelenleg Európát is súlyosan érintő átrendeződések zajlanak a világgazdaságban, ezek rámutatnak a régió gyenge pontjaira, és globális színtéren romlik a versenyképessége. Hangoztatta, hogy ebben az összefügésben lehetőségként kell tekinteni Albánia és a Nyugat-Balkán integrációjára. Az Európai Unióba jelenleg is Közép-Európa viszi be a dinamikát, Nyugat-Európában azonban még mindig nem uralkodó az a meggyőződés, hogy a bővítés segíti az integrációt, ezért a kérdést napirenden kell tartani, „tovább kell dolgozni” Albánia tagságáért is - fejtegette.

Kérdésre válaszolva Edi Rama kitért a koszovói helyzetre is. Emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi közösség már felvázolt egy megoldási javaslatot a Koszovó és Szerbia között súlyosan kiéleződött feszültségre, és ez „történelmi lehetőség” lenne a megbékélésre. Úgy vélte, hogy a koszovói rendőrség tagjait, akiket Szerbia területén tartóztattak le, szabadon kellett volna engedni, mert nem követtek el bűncselekményt. Hozzátette: minden lehetséges csatornát felhasználnak annak érdekében, hogy ez mielőbb megvalósuljon. Ugyancsak egy kérdésre Orbán Viktor megjegyezte, hogy hamarosan találkozik Aleksandar Vucic szerb elnökkel, és reményei szerint addigra az említett probléma megoldódik.