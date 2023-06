Á. B.;

2023-06-16 18:58:00

Márki-Zay Péter: Lázár Jánosnak le kell mondania

Az ellenzéki összefogás korábbi miniszterelnök-jelöltje szerint a Fidesz egyre inkább egy fasiszta, náci ideológiát valló párt.

Példa nélküli egy demokrácia történetében, hogy egy hivatalban lévő miniszter kimondja és beismerje, ez a Fidesz rendszere nem demokrácia, nem jogállam, a zsarolásra, valamint a megfélemlítésre épít - jelentette ki Hódmezővásárhely ellenzéki polgármestere egy pénteki sajtótájékoztatón.

Márki-Zay Péter azt követően állt a nyilvánosság elé, hogy – mint mi is beszámoltunk róla – Lázár János azt mondta, amennyiben a hódmezővásárhelyiek megválasztják Márki-Zay Pétert polgármesternek, „ami persze szíve joguk, és van persze lehetőségük erre, akkor a kormánytól semmiféle támogatásra és együttműködésre nem számíthatnak”.

A város első embere szerint a fideszes politikus egy beismerő vallomást tett. Most már pontosan tudhatják önök is, hogy ki miatt nem kaptunk uszodatámogatást, ki miatt nem kaptunk rezsitámogatást, ki miatt nem nyitott meg Hódmezővásárhelyen még Mc Donald's se, ki az, aki eddig is zsarolta, fenyegette a várost és akadályozta azt, hogy Vásárhely megkapja azt, amit a kormánytól neki meg kell kapnia, ami nekünk jár - vélekedett.

Szerinte az Orbán-kormány egy „szalámitaktikát” követ , amelynek lényege szerint „legharciasabb, legigazabb, legbátrabb ellenállót szedik le először”. Véleménye szerint ha ez Hódmezővásárhelyen sikerül, akkor utána Szeged és az összes többi város következik. Azt hangoztatta, Magyarország nem demokrácia nem jogállam, tisztességtelen módon tartják vissza a pénzeket Vásárhelytől, Lázár János pedig lebuktatta saját magát és elmondta, ki a felelős ezért.

Feltette a kérdést, hogy mit fog szólni az Európai Unió (EU), hogy egy miniszter zsarolja és alaptalan rágalmakkal fenyegeti egy egész város közösségét. A polgármester szerint Lázár Jánosnak azonnal le kell mondania.

