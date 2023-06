Batka Zoltán;

oktatás;vita;Parlament;Kossuth tér;tüntetés;státusztörvény;

2023-06-16 22:50:00

„Láttam rendőrt káromkodni és zokogni is” – Van, akik a NER-elleni tüntetéseken nőtt fel

A Fidesz stílszerűen a ballagások napjára és Nagy Imre kivégzésének és újratemetésének az évfordulójára időzítette az státusztörvény vitáját. Riport a Kossuth térről.

„Ma is megvertek?” – ez a felirat állt a parlament előtt a státusztörvény elleni tüntetésre érkezett egyik fiatal lány transzparensén. Társaival együtt 14-15 évesek és mint kiderült, egy magániskolába járnak.

– Hányszor vertek meg titeket? – tesszük fel a felirat alapján a kérdést.

– Engem háromszor – mosolyog a fiatal lány, Dóra, jókora fogszabályzóval és tizennégy év minden derűjével. Mindig az első sorba megyek – mosolyog, mintha színházról lenne szó. Majd elkezdi a felsorolást: „Egyszer szétrúgták a térdemet a Karmelitánál, egyszer lefújtak, a Fidesz székháznál pedig az egyik rendőr hátulról teljes erőből a hátamba könyökölt”. Azt is elárulja, hogy az édesapja négyéves kora óta minden tüntetésre kiviszi. Azaz Dóra gyakorlatilag a NER-elleni tüntetéseken nőtt fel.

– Láttam már mindent. Láttam rendőrt káromkodni és zokogni is – mondja. – Zokogni? – kérdezem, mire a fejével igent int. Mint mondja, nemrég a Karmelitánál az egyik rohamrendőr sírt dühében, hogy gyerekeket kellett vernie.

A Kossuth térre a státusztörvény parlamenti vitájának napjára, délután 5 órától szervezett újabb tüntetést az Egységes Diákfront és a Tanítanék Mozgalom. A demonstráció kezdete után egy órával nagyjából 2-3 ezer tüntető gyűlt össze, javarészt középiskolás fiatalok. Rendőrök csak szórványosan voltak jelen a téren, igaz, a parlament épületének árkádjai alatt több tucat rohamrendőrt látunk. A téren felhúzott emelvény feletti kivetítőn a parlamenti ülés közvetítése ment. Többen megjegyezték: a Fidesz stílszerűen a ballagások napjára és Nagy Imre kivégzésének és újratemetésének az évfordulójára időzítette az státusztörvény vitáját. A parlamenti közvetítés hangja ugyanakkor nem hallatszott a téren.

– Az ország vezetői képtelenek a tanulásra – üzente a színpadról Törley Katalin, aki szerint a tanárt jogfosztott rabszolgának, de minimum oktatási szalagmunkásnak, a gyerekeket pedig darab terméknek tekinthető törvényjavaslatról vitáznak a képviselők. Pilz Olivér pedig a többi között arról beszélt, hogy a státusztörvény végleges verzióját meg sem lehetett ismerni, és a társadalmi vita nem is játszik lényegi szerepet a döntési folyamatokban. Ez volt az egypártrendszerben. Hát hol élünk most? – tette fel a kérdést. Horváth Viktória roma aktivista pedig arról beszélt, hogy „már több évtizede a legnagyobb károsultjai vagyunk az oktatási rendszer romlásának. Vannak, akik ma is konténerekben tanulnak, és nem hinnétek, milyen sokaknak a takarítónő tartja a matekórát” - mondta. Azt hangoztatta, hogy a roma gyerekek csak vegetálnak az általános iskolában, és a hatalom semmilyen jövőképpel nem támogatja őket.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője arról beszélt, hogy folyamatosan hazudnak a kormánypárti képviselők. Hazudnak arról, hogy itt egyeztetések voltak, miközben csak álegyeztetések történtek a törvénytervezetről. – Az nem egyeztetés, hogy mi felmondjuk, mi a probléma a törvénnyel, aztán semmiféle vita nincs – fogalmazott. Szerinte itt egy őrült gondolat van csak, aminek az a lényege, hogy jó, hát ha támadják a kisvasutat, majd szépen meg fogjuk hosszabbítani Bicskéig, vagy mit tudom én meddig – utalt a kormányfő korábbi kijelentéseire Nagy Erzsébet. A PDSZ volt elnöke, Szűcs Tamás pedig a színpadon jelentette be, hogy a státusztörvény miatt beadta a felmondását.

Ezzel vélhetően nem lesz egyedül, ugyanis már csaknem ötezer pedagógus helyezte kilátásba, hogy a tanárok jogait csorbító, önállóságukat korlátozó, és munkaterheiket növelő törvény elfogadása esetén távoznak a közoktatásból.

A téren elvétve pártzászlókat is lehetett látni – MSZP, Jobbik, sőt, a Momentum standokkal is kitelepült –, ám a résztvevők zöme fiatal és pedagógus volt. Sok diák a szüleivel érkezett a tüntetésre. Egy anya – aki háttal állt az időnként tűző napnak, hogy a kislánya árnyékban lehessen a lebetonozott téren – úgy fogalmazott: azért tüntetnek, mert egyre levegőtlenebbnek érzik ezt az országot. Szerinte a magyar nép tudatos elbutítása zajlik, és azért építi le a Fidesz oktatást, mivel mára az ostoba, műveletlen emberek szavazataira építi a hatalmát és ezt akarja bebiztosítani.

Közben Dóra társai csak somolyognak, ők eddig megúszták ütleg nélkül.

– Nem féltek?

– Nem. Addig csináljuk, amíg meg nem bukik a rendszer. Igaz, Dóra megjegyzi: ha mégis megszavazzák a státusztörvényt, akkor biztos, hogy zokogni fog. Azt még hozzátette, hogy az egész iskolájuk kint van a tüntetésen, és tulajdonképpen minden tüntetésre együtt mennek.