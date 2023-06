MTI-Népszava;

Budapest;Karácsony Gergely;rakpart;Tömör Miklós;

2023-06-17 18:55:00

Szombattól hétvégente ismét a gyalogosoké és a kerékpárosoké a pesti rakpart

A nyitóhétvégén többek között kiállítással, zenével és gyerekprogrammal várták az érdeklődőket.

Szombaton megnyitották a pesti alsó rakpartot, amelyet a városlakók ismét korzóként, köztérként használhatnak hétvégenként. A nyitóhétvégén többek között kiállítással, zenével és gyerekprogrammal várták az érdeklődőket. A szezonnyitó sajtótájékoztatón Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, az elmúlt években a budapestiek már megszokhatták, hogy hétvégente a gyalogosoké és a kerékpárosoké a pesti alsó rakpart.

Kevés olyan város van a világon, amely ilyen kulturális és természeti örökséggel bír - hangoztatta Karácsony Gergely, hozzáfűzve, az elmúlt évtizedekben azonban az embereknél is fontosabb volt az átmenő autóforgalom. Itt az ideje, hogy az autók helyett az embereké is legyen a pesti alsó rakpart - mondta. Kifejtette, ezen a nyáron nemcsak sétálni lehet majd a rakparton, hanem a 150 éves Budapest örökségéről is szóló programokkal, vendéglátással, kiállításokkal várják az érdeklődőket. Erre példaként említette, hogy a 2-es villamos alatt lévő muzeális viadukt területe, amely korábban vendéglátás színhelye volt, most ismét megnyílik a nagyközönség előtt.

Karácsony Gergely emlékeztetett, a pesti alsó rakpart tervezése folyamatban van; számos civil szervezettel együttműködve azon dolgoznak, hogy fokozatosan megváltozzon a funkciója; tervezik, hogy ezen a nyáron nemcsak hétvégékre, hanem hosszabb időre is birtokba vehetik majd a gyalogosok és a kerékpárosok a rakpartot, de ezzel kapcsolatban még zajlanak az egyeztetések. A főpolgármester közölte, a projekt házigazdája a Város és folyó egyesület (Valyo), amelynek megbízásából, velük partnerségben a fővárosi önkormányzat alakította ki ezt a programot. A projektben részt vett a Budapest Brand, a Budapesti Közművek, a Fővárosi Vízművek, a BKV, a Mahart és a Főkert.

Tömör Miklós, a Valyo egyesület projektmenedzsere elmondta, már 13 éve foglalkoznak a budapesti Duna-parttal. A szervezet azért jött létre, hogy megpróbálja összekapcsolni a várost és a Dunát. Céljuk, hogy hosszú távon gyalogos, rekreációs és sportfunkciót töltsön be a rakpart, amelyhez parkot, fasort és zöldterületeket szeretne létrehozni a főváros. A Főkert jóvoltából több mint száz növény, valamint árnyékolók, gyerekzóna, grillezők és pihenőhelyek várják majd a városlakókat - tette hozzá a projektmenedzser.

A 2-es villamos vonala alatt húzódó 3000 négyzetméteres újból megnyíló viadukt rengeteg lehetőséget tartogat, a vendéglátó funkció mellett egyes részeit más és más kulturális és civil szervezetek használják majd programjaikhoz - közölte. A rakpart nyitónapjának programjai közül kiemelte a BME Urbanisztika Tanszékének kiállítását és a Csángálló zenekar koncertjét a filmvetítések, workshopok és biciklis bemutatók mellett.