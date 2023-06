Á. B.;

2023-06-18 12:26:00

Hadházy Ákos: Nyomozásra utasította a bíróság az ügyészséget Orbán Viktor pisai útjával kapcsolatban

A politikus úgy véli, hogy akár évekig folyhat majd a „felderítés”, amit aztán eredménytelenül lezárnak.

A bíróság szerint az ügyész által hivatkozott tényállás részben felderítetlen. A miniszterelnök magánjellegű útjának a technikai biztosítása lehet állami kötelezettség, de vagyon elleni bűncselekmény – akár hűtlen kezelés – ettől függetlenül megvalósulhat - közölte vasárnapi Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Az ügy előzményeiről mi is beszámoltunk. A politikus korábban hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tett feljelentést Orbán Viktor miniszterelnök február-márciusi honvédségi repülőgéppel történt részben hivatalos, részben magánjellegű utazásával kapcsolatban. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség az elrendelt feljelentés kiegészítés alapján lefolytatott vizsgálata során megállapította, hogy nem történt bűncselekmény.

Ezt a határozatot támadta meg a bíróságon Hadházy Ákos, aki egyúttal emlékeztetett, hogy korábban erre nem volt lehetőség, azonban az „EU-s pénzekért kuncsorgó” kormány vállalta, hogy bevezeti ezt a jogorvoslati utat. Így született meg az első ilyen döntés a Budai Központi Kerületi Bíróságon, amely hatályon kívül helyezte az ügyészség döntését, s utasította a vádhatóságot, hogy nyomozzon az ügyben. Indoklásuk szerint ugyanis az Airbus A319 repülőgép a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében idegen vagyonnak minősül.

Az Airbus A319 repülőgép a miniszterelnök rendelkezésére bocsátható a vagyonkezelő által, de a vagyonkezelőre a rendes gazdálkodás szabályai vonatkoznak. Az ügyészség a személykísérés végrehajtásának módjának megválasztására vonatkozó szabályokat nem tisztázta, minta ahogy azt sem, a rendes gazdálkodás szabályaitól eltérésre milyen előírások az irányadóak, eltérhetnek-e ettől egyáltalán.

Meg sem próbálta bizonyítani, hogy magasabb költséggel járt volna, ha Orbán előbb Budapestre utazik, majd onnan a testőreivel menetrend szerinti járaton Olaszországba megy, és azt sem lett vizsgálva, hogy hogyan jött haza a miniszterelnök Magyarországra. A feljelentést elutasító határozat ezért megalapozatlan - idézte a politikus a határozatot. Álláspontja szerint nagy jelentőségű döntésről beszélünk, ám túlbecsülni hiba lenne. Ugyanis egy nyomozás elindítása nem azt jelenti, hogy azt a szakma szabályai szerint folytatják le.

„Ehelyett évekig tologathatják az aktákat és majd valamikor, sok év múlva szépen lezárják eredménytelenül a »vizsgálatot«. Ezért igaz továbbra is, hogy valódi javulást csak az Európai Ügyészség hozhatna. Laura Kövesi (az uniós vádhatóság vezetője - a szerk.), ha elindítana egy vizsgálatot, azt végig is vinné. Orbán pisai repülése ügyében természetesen nem lenne illetékes. Ebben az esetben csak annak örülhetünk, hogy Orbán kapott a bíróságtól egy papírt, amely szerint akár törvénytelen is lehet a honvédségi utasszállítók magáncélú használata” - zárta sorait Hadházy Ákos.