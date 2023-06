P. L.;

Munkáspárt;Thürmer Gyula;békemenet;orosz-ukrán háború;

2023-06-17 23:11:00

Tankkal követelt békét Kecskeméten a Munkáspárt

A lengyelek vérszomjasak, orosz területekre vágynak - jelentette ki Thürmer Gyula, a párt elnöke.

Kecskeméten tartott beszédet „Békét Oroszországgal!” címmel a Munkáspárt képviseletében Thürmer Gyula, a párt elnöke. A kommunista politikus elképzelései ezúttal is kísérteties hasonlóságot mutattak az Orbán-kormányéval.

Thürmer Gyula bemutatásába becsúszott egy kis szitkozódás, a pártelnök ezt akarta feledtetni azzal, hogy már a beszéde elején világháborús veszélyt helyezett kilátásba, amelynek következménye szerinte akár egy új Trianon is lehet. A jelen szituáció gonoszaként természetesen a NATO-t jelölte meg, egyúttal kifejezte örömét, hogy az Orbán-kormány sem akar háborút. A Munkáspárt elnöke a történelmi lengyel-magyar barátságot is rövidre zárta:

- jelentette ki.

Hozzátette, ami igaz, az a román-lengyel barátság, akik Ukrajna megsegítése érdekében fogtak össze. Kifejtette azt is, hogy az Egyesült Államok keres ezen a háborún, ezért küld nekik ennyi támogatást. Szerinte az nem igaz, hogy a NATO védelmi szervezet, Jugoszláviát és Afganisztánt is a NATO támadta meg és nem fordítva. Ennek nyomán eljutott ahhoz a konklúzióhoz, hogy most sem Oroszország támadta meg a NATO-t (valóban nem, Oroszország Ukrajnát támadta meg - a szerk.)., hanem a NATO gyűjti össze a csapatait, hogy megtámadja Oroszországot. Ezt követően Magyarország és a NATO együttműködését bírálta.

Thürmer Gyula szerint Joe Biden amerikai elnök és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár háborús uszítók és háborús bűnösök, akiknek egy normális világban már a háborús bűnösök vádpadján kellene ülniük, de ez a világ nem normális - jelentette ki, majd amiatt fakadt ki, hogy a „nacionalista-fasiszta" Volodimir Zelenszkijt meghívták a vilniusi NATO-csúcsra. Az Ukrajnának adott támogatást meg kell vonni, mert Zelenszkij Magyarország ellensége - vélekedett.

Majd rátért Oroszországra is, amely gondolatmenete kissé elrugaszkodott a valóságtól:

- jelentette ki, majd lényegében egyfajta kegyként jellemezte azt, hogy Moszkva jó drágán eladja az energiahordozóit hazánknak.

Oroszország nem ellenségünk, hanem partnerünk, nekünk kötelességünk, hogy elősegítsük a béke mielőbbi elérését, de olyan békéét, amely „a realitásokra” épül - magyarázta Thürmer Gyula, majd a Kínával való együttműködés fontosságát is hangsúlyozta. Kína szerinte békeszerető külpolitikát kínál, és segít bevonni hazánkat a gazdasági fejlődésbe. Az általa említett „realitások” amúgy azt jelentik, hogy Ukrajna menjen bele az orosz megszállás alatt tartott területei elvesztésébe.

Arra biztatta az Orbán-kormányt, hogy ne engedjen a nyugati nyomásnak, majd felszólította Novák Katalint, hogy „ne udvaroljon a Nyugatnak”, és ne mondjon olyat, hogy egész Magyarország kiáll Ukrajna területi integritása mellett, mert Ukrajna egy kitalált, soha nem létező formáció, amelynek területei valaha magyar, lengyel és döntően orosz területek voltak. „Elegük van az embereknek az oroszellenes dumákból” - mondta azzal kapcsolatban, ha a híradások elmondják, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát, mert ezt a háborút szerinte a NATO provokálta ki. Végezetül az ellenzék is megkapta a magáét, amiért Finnország és Svédország NATO-csatlakozását sürgette és sürgeti. Szerinte a NATO-nak nem nagyobbnak, hanem kisebbnek kell lennie, sőt, egyáltalán nem kellene léteznie és Magyarországnak nincs mit keresnie a NATO-ban.

Az eseménynél egyébként szórólapokat is osztogattak, nem is akármilyeneket:

– szerepelt az egyiken a Munkáspárt 2023. április 15-i kongresszusáról, de a kecskeméti rendezvényen lehetett látni olyan prospektust is, amelyen a „Békét akarunk!” követeléshez egy tűzfelhőből kitörő tankot találtak megfelelő illusztrációnak.

Követelték továbbá az EU-s szankciók visszavonását, a béketárgyalások megkezdését Oroszországgal, Ukrajna támogatásának felfüggesztését, valamint a NATO-tól való elszakadást és semlegességet.