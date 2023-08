Á. B.;

MSZP;ittas vezetés;Molnár Zsolt;illegális gyorsulás;

2023-08-23 12:31:00

Szigorítaná a Btk.-t az MSZP a gyorsulási versenyek miatt, végleg eltiltaná azokat, akik részegen vezetnek

Autóelkobzás mellett.

„Garantálni kell, hogy a gépjárművezetéstől véglegesen eltiltottak többet ne ülhessenek autó volánja mögé, ne kaphassák vissza tíz év után sem a jogosítványt” - olvasható a Magyar Szocialista Párt (MSZP) országgyűlési képviselőjének szerdai közleményében.

Molnár Zsolt hangsúlyozta, ennek érdekében szükséges módosítani a Büntető törvénykönyvet is. Érvelése szerint nem a büntetési tételek emelése jelenthet megoldást, hanem a „közúti veszélyeztetés” tényállásában foglalt elkövetési magatartás módosítása, aminek révén a gyorsulási versenyek és más kirívóan súlyos közlekedési szabályszegések elkövetői nem fogják tudni elkerülni a büntetőjogi felelősségre vonást.

A javaslatban szerepel az is, hogy aki ittasan vagy bódultan vezet, minden esetben tiltsák el a járművezetéstől és jelentős visszatartó erőt jelenthet az is, ha az elkövetéshez használt - jellemzően nagy értékű - autókat elkobozzák. Utóbbiról korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is beszélt lapunknak.

A cél, hogy minél inkább a nullához közelítsen a halálos kimenetelű balesetek száma - fogalmazott Molnár Zsolt.