Bod Péter;

befektetés;arany;magyarok;vásárlás;COVID-19;

2023-08-24 16:46:00

Rekordmértékben vásároltak aranyat a magyarok, mert féltek a pénzügyi rendszer összeomlásától

Tavaly megközelítőleg 100 milliárd forintos volt a fizikai aranypiac forgalma itthon, ami durva becslés alapján 5-7 tonna arany vásárlását jelenti, amelynek fő vevői hazai magánszemélyek voltak.

A háborúk és válságok idején és magas infláció esetén a lakosság előszeretettel fordul az aranyvásárlás felé. Ez idehaza még akkor is igaz, ha Magyarországon a befektetési lehetőségek között még mindig kevesen számolnak az arannyal. Tavaly azonban ez megváltozott, mert a 2022-öt „soha nem volt évnek” nevezte a hazai aranykereskedelemben meghatározó részesedéssel rendelkező Clonclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója, Juhász Gergely.

A hazai aranypiac utoljára 2011-ben nőtt jelentősen, szoros összefüggésben a magánnyugdíjpénztárak akkori államosításával. Igaz, a tavalyi aranyeladások még az akkori forgalmat is jelentős mértékben meghaladták. Nem véletlen, hogy a fizikai arany iránti hirtelen megnövekedett kereslet miatt kifejezetten nagy mennyiségben kellett 2022-ben a nemesfémet importálni – tette hozzá Juhász Gergely, kiegészítve azzal, hogy mára helyrebillent a piac, mert a hazai aranyeladások és -vásárlások majdnem kiegyenlítik egymást. Az idén a hazai fizikai aranyvásárlások szintje a tavalyi közel felére esett vissza, köszönhető a jegybank jelenetős kamatemeléseinek. A befektetők újra az állampapírok irányba fordultak, noha továbbra is keresett az arany.

Nagy gond, hogy a magyarországi aranyba befektető magánszemélyek többségében pánikvásárlók, aminek lélektani okai nagyon is érthetőek – fogalmazott a szakember. Aranyat leginkább akkor vásárolnak nagy számban és mennyiségben az emberek, ha reálisnak látják a pénzügyi rendszer összeomlását. A 20. században legalább három alkalommal is volt példa erre, ám az eddig „rövid” 21. század is adott ebből kóstolót. Elég a 2008 gazdasági világválságra, a Covid-19-re és az orosz-ukrán háború kitörésére gondolni.

A pánikvásárlás befektetési szempontból azért is problémás, mert a vevő ilyenkor rendre drágán veszi az aranyat, és amennyiben rájön, hogy túlköltekezett, sürgősen pénzre volna szüksége, óriási valószínűséggel csak veszteséggel tud kiszállni az üzletből. Recesszió esetén tipikus ez a befektetői magatartás. Ne nevezzük lusta vagy lassú befektetőnek az ideálisat, hanem inkább stratégiainak, aki tisztában van azzal, hogy türelmesnek kell lennie, mert az arany esetében a befektetési időhorizont 5-6 éves – részletezte a vezérigazgató.

Menekülő befektetésnek is szokás nevezni az aranyvásárlást, és ennek kapcsán érdemes visszaemlékezni, hogy a Covid-19 előtt itthon a nemesfém grammonkénti ára 15-16 ezer forint volt, ami hirtelen felszökött 22 ezer forintra. A forint gyengülése után még a 23,8 ezer forintos szintre is felkapaszkodott. Nem csekély számú vevő a pénzügyi rendszer összeomlásától való félelmével összefüggésben még 25 ezer forintért is vette grammját ebben az időben az aranynak. Az arany iránti kereslet az elmúlt években világszerte óriási volt. A világ pénzügyi rendszerében olyan precedens nélküli dolgok is megtörténtek, mint Oroszország kizárás a SWIFT-rendszerből, a globális fizetési rendszerből. Ebben a helyzetben a jegybankok világszerte a dollártartalékaikat elkezdték aranytartalékra cserélni.

Az aranyvásárlás alternatív befektetési lehetőség, olyankor is fordulnak ebbe az irányba a magánbefektetők, ha a reálkamatok nyújtotta hozamok alacsonyak vagy éppenséggel veszteséget jelentenek. Ugyancsak ebbe az alternatív irányba indulnak el a befektetők akkor is, ha az állampapírok hozamát értékelik elégtelennek. Mégis fontos hangsúlyozni, hogy nincs nagyon szoros összefüggés a reálkamatok szintje és az aranyvásárlás lesz között, legyen szó a külföldi vagy a hazai piacokról – hangsúlyozta Juhász Gergely a jelenleg közel nyolcezer ügyfelet kiszolgáló Clonclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója.