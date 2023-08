Patthy Loránd;

2023-08-23 19:29:00

Megerősítették, Jevgenyij Prigozsin is a lezuhant repülőgép halálos áldozatai között van (VIDEÓ)

Az orosz Légiközlekedési Hatóság megerősítette, hogy a Wagner-vezér meghalt.

Kora este derült ki, hogy tíz ember meghalt, amikor egy magánrepülőgép lezuhant Moszkvától északra. Az orosz Légiközlekedési Hatóság akkor annyit közölt, Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér neve is szerepelt az utaslistán - írta a Sky News.

A Wagner-közeli Szürke Zóna Telegram-csatornán késő este azt írta, hogy Prigozsin meghalt a repülőgépszerencsétlenségben. Nem sokkal utánuk az orosz Légiközlekedési Hatóság megerősítette, hogy a Wagner-vezér a lezuhant gép fedélzetén volt.

Megtalálták mind a tíz ember maradványait – közölte az Interfax. A hírügynökség az orosz mentőszolgálatára hivatkozott, akik azt mondták, hogy a keresést befejezték.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség korábbi jelentése arról szólt, hogy a Moszkvától Szentpétervárra tartó repülőgép fedélzetén hét utas és a három fős legénység tartózkodott. Úgy tudni, az MNT-Aero tulajdonában álló Embraer Legacy típusú gép a Moszkvától északra fekvő tveri területen zuhant le, kevesebb, mint fél órát töltött a levegőben. Nyolc holttestet már megtaláltak, keresik a gép fekete dobozait.

A BBC idézte a Wagner-hez köthető Szürke Zóna Telegram-csatornát, amely arról írt, hogy a repülőgépet az orosz légvédelem lőhette le, de ez az információ egyelőre nem megerősített. A helyi lakosok két durranást hallottak a becsapódás előtt, valamint páranyomokat láttak. A zuhanásról kép- és videófelvételek is napvilágra kerültek, ezek a brit közszolgálati adó ellenőrzése szerint valódiak.

Видео с места крушения самолета, на борту которого, как сообщает Росавиация, был и Евгений Пригожин. pic.twitter.com/73f5efwYL4 — bbcrussian (@bbcrussian) August 23, 2023

Vlagyimir Putyin közben a légikatasztrófa idején éppen egy koncerten mulatta az időt a Sky News szerint, amit a szovjet csapatok kurszki csatában aratott győzelmének 80. évfordulója alkalmából szerveztek.

Egy orosz kormánytisztviselő névtelenséget kérve a Moscow Times-nak úgy nyilatkozott, hogy szerinte sem a baleset ténye, sem annak helyszíne nem véletlen. Az orosz diktátor valdaji rezidenciájától nem messze négy rakétavédelmi hadosztály van elhelyezve - emlékeztetett, kimondatlanul is utalva arra, amit a Wagner-közeli Telegram-csatorna is említett, vagyis, hogy ezek a légvédelmi rakéták akár el is találhatták a Prigozsint szállító gépet (a tveri terület, ahol a szerencsétlenség történt, a Valdaj-hátságon helyezkedik el). A forrás szerint az is figyelemre méltó, hogy a baleset (?) pontosan két hónappal a Prigozsin-lázadás után történt.

Andrej Zaharov független orosz újságíró úgy tudja, hogy Jevgenyij Prigozsin szerdán tért vissza Oroszországba afrikai útjáról, ahol a közelmúltban egy wagneres toborzóvideót készítettek. Meglepődne, ha a zsoldosvezér nem ült volna a gépen.

Jevgenyij Prigozsin sajtótitkára egyelőre nem kommentálta a történteket. A Kreml szintén nem nyilatkozott.

Biden: Valószínűleg Putyin áll a történtek mögött

Joe Biden amerikai elnök az esetet kommentálva arra tett utalást, hogy nem baleset történt, hanem Vlagyimir Putyin orosz diktátor áll a történtek mögött. A CNN szerint úgy fogalmazott, nem lepte meg, hogy célba vették az orosz zsoldosvezért. Felidézte egy júliusi nyilatkozatát, amikor is a Kreml elleni lázadást követően arra utalt, hogy Prigozsin nincs biztonságban, megjegyezve, „ha a helyében lennék, vigyáznék, mit eszem, alaposan szemmel tartanám az étlapot”.

Az amerikai elnök mindehhez hozzátette, egyelőre persze nem tud eleget ahhoz, hogy ki tudja jelenteni, mi is történt pontosan, de Oroszországban nem sok olyan dolog történik, ami mögött ne Vlagyimir Putyin állna.

A Wagner-vezér napokkal ezelőtt jelent meg a nyilvánosság előtt

Jevgenyij Prigozsinról néhány napja jelent meg az első nyilvános felvétel a júniusi, Kreml elleni puccskísérlete óta. Ezen az látható, amint a zsoldosvezér üdvözli harcosait, egyúttal szégyennek nevezte mindazt, ami az ukrajnai fronton a közelmúltban történt. Arra is tett egy halvány utalást, hogy a későbbiekben esetleg ismét feltűnnek Ukrajnában. A felvételek megerősíteni látszottak azt a korábbi minszki közlést, miszerint a Wagner-tagok a belarusz hadsereg tagjait képzik ki.

A Wagner-vezér pontosan két hónapja, június 23-án és 24-én intézett puccskísérletet Vlagyimir Putyin ellen, csapatai elfoglalták Rosztovot és megindultak Moszkva felé. Az orosz despota a puccskísérlet idején ahelyett, hogy felelős vezetőként a fővárosban maradt volna, valószínűleg elmenekült - legalábbis erre utal, hogy elnöki különgépe a lázadás idején felszállt Moszkvából és Szentpétervár felé vette az irányt.