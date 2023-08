M.A.;

Sziget Fesztivál;Habony Árpád;

2023-08-24 08:36:00

Habony Árpád unokatestvére máshogy emlékszik a szigetes incidensre, és jogi lépéseket tett

Ügyvédje közölte, hogy a sajtóban megjelent állítások, híresztelések nem felelnek meg a valóságnak.

Közleményben reagált szerda este Steiner Tamás, Szetlik Gergő ügyvédje a Sziget Fesztiválon történt incidensre – írja a 24.hu.

Elsőként a Blikk számolt be arról, hogy egy befolyásos, kormányközeli rokonsággal rendelkező, milliárdos vállalkozó férfinak az idei Sziget Fesztiválon a bejáratnál, a K-híd közelében egy rendőri intézkedés közben eltört a karja. Később a lap meg is nevezte, hogy a balhézó NER-es vállalkozó-menedzser nem más, mint Szetlik Gergő, a Club Tihany vezérigazgatója, akinek a nagybátyja Habony Árpád, a miniszterelnök informális tanácsadója, néhai édesapja, Szetlik Ferenc pedig egykor a józsefvárosi piac működtetőjeként vált ismertté.

A Blikk cikke szerint a fiatal férfi részegen kötekedett. – Innen akár vége is lehetett volna a műsornak, ha a srác belátja, hogy aznap valóban kicsit túltolta, a piát is meg a botrányos, nőket zaklató viselkedését is – magyarázta az egyik szemtanú, aki szerint a férfi előbb elkezdett kötekedni a fesztivál bejáratánál posztoló rendőrökkel, akiket rokoni kapcsolataival fenyegetett meg, és az eljárásnak egy „karreccsenés” lett a vége.

A BRFK a lap megkeresésére azt közölte, hogy a férfi a jogszerű intézkedéssel szemben ellenszegült, ezért a rendőrök a felszólításokat követően testi kényszert alkalmaztak, megbilincselték, előállították és igazolás megtagadása miatt szabálysértési feljelentést tettek ellene. Az intézkedés alá vont személy később karfájdalomra panaszkodott, ezért kórházba szállították. A parancsnoki vizsgálat megállapította, hogy az intézkedés jogszerű, szakszerű és arányos volt.

A 24.hu cikke szerint a történtekkel kapcsolatban Steiner Tamás ügyvéd a közleményében azt írta,

Hozzátette, hogy többek között a hatósági iratok alapján megállapítható, hogy nem került sor megbilincselésre, az iratok nem tartalmaznak olyan tényt, adatot, mely szerint ügyfele baráti, rokoni, ügyvédi kapcsolataival fenyegetőzött volna.

– olvasható a közleményben, amely szerint Szetlik Gergő az ügyben megtette a „szükséges jogi lépéseket”.