2023-08-24 12:28:00

Nem adna enyhébb büntetést Schadl György bűnbánó társainak az ügyészség

Senkinek sem kellene börtönbe mennie, azonban több mellékbüntetést is megváltoztatna a vádhatóság.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblához továbbított másodfokú indítványával az ügyészi fellebbezés fenntartása mellett a védelmi fellebbezések elutasítását indítványozta a fellebbviteli bíróságnál a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egykori elnöke és társai ellen korrupciós, hivatali és más bűncselekmények miatt folyó ügyben - derül ki a vádhatóság csütörtöki tájékoztatásából.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy Schadl György kilenc társa is beismerte, kenőpénzeket fizetett a végrehajtói kar elnökének. Köztük van az a kormányhivatali alkalmazott is, akit a vád szerint megkent a kar elnöke, hogy semmi gond ne legyen siófoki nyaralójának engedélyezésével. Egyiküknek sem kell börtönbe menni, mindannyian felfüggesztett szabadságvesztést kaptak, s eltiltották őket mindennemű jogi végzettséghez kötött munka végzésétől.

Az elsőfokú ítélet ellen a védők a büntetések enyhítése, illetve előzetes mentesítés érdekében jelentettek be fellebbezést, ezek elutasítását kérte a vádhatóság. Az ügyészség egyiküket sem ítélné letöltendő börtönre, két ember esetében hosszabb időtartamú szabadságvesztés kiszabását, valamint a foglalkozástól való eltiltásokon változtatna.