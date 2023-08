Karambolozott két sportolókat szállító kocsi az atlétikai világbajnokságon, halasztani kellett egy elődöntőt

nepszava.hu;

Hősök tere;karambol;elhalasztás;Atlétikai vb;futam;gyaloglás;lánykérés;

2023-08-24 22:45:00

Megható jelenetek is voltak, amikor egy gyalogló férfi a Hősök terén megkérte az ugyanannak a sportágnak hódoló női párja kezét.

A 200 méteres futás férfi elődöntőjére szállított versenyzőket a bemelegítőpályáról a stadionba egy kiskocsi, amikor oldalról belerohant egy másik. A kocsiban utazott a 100 méteres világbajnok, a 200 méter legnagyobb esélyese, Noah Lyles, ő megúszta, de egy önkéntes kiesett a kocsiból, az előfutamra készülő jamaicai Andrew Hudson pedig a szeméhez kapott – írja a 444 az atlétikai világbajnokság csütörtöki napjának egyik versenyen kívüli eseményéről. A baleset miatt az első elődöntőt még el is kellett halasztani.

Végül a második és a harmadik futamot előre hozták, az elsőt pedig a tervezettnél fél órával később indították, Hudson is ott volt a rajtgépben, aki ötödik helyen végzett, majd arra panaszkodott, hogy megütötte a lábát, üveg ment a szemébe, nem is akart futni, de aztán végül rajthoz állt.

What in the world was this??



A buggy collision with the 200m athletes, including Noah Lyles.#Budapest2023 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/yDgTSWpIzf