Elismerte a Jahn Ferenc Kórház, hogy műtéteket ütemeznek át, miután Kulja András közzétette, 36 fokban operálnak a robotsebészeti műtőben

Az egészségügyi intézmény szerint a meghibásodott hűtőtorony helyet új berendezést építenek ki, amely éppen telepítés alatt áll, de mindenkit megnyugtatnak: az akut és onkológiai műtéteket az extrém hőségben is elvégzik.