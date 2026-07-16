A jó időben is kihívást jelentő sportesemény most hétvégén lett volna, amikor az előrejelzés szerint betör a hidegfront.
Országosan a balesetek 20-30 százalékában az elesés okoz sérüléseket, gyakran töréseket.
Az intézmény tájékoztatása szerint a problémát egy hirtelen fellépő rendszerhiba okozta, már dolgoznak a helyreállításon.
Az egészségügyi intézmény szerint a meghibásodott hűtőtorony helyet új berendezést építenek ki, amely éppen telepítés alatt áll, de mindenkit megnyugtatnak: az akut és onkológiai műtéteket az extrém hőségben is elvégzik.
Kásler Miklós ugyan azt állította, hogy nincs gond, ő már 50 fokban is műtött, a budai kórház főigazgatója rendkívül veszélyesnek nevezte az operációt már a 30 fokos hőmérsékleten is.
A tervezett új időpont vasárnap, de a végleges döntés csak péntek délben születik meg.
Megható jelenetek is voltak, amikor egy gyalogló férfi a Hősök terén megkérte az ugyanannak a sportágnak hódoló női párja kezét.
A valaha volt legnagyobb rakéta indítására még várnia kell a Mexikói-öböl partjainál váró ezreknek. Elon Musk szerint a hibát egy befagyott nyomásszelep okozta.
A távol-keleti ország külügyminisztériuma szerint a ballont „polgári meteorológia, tudományos célokra használták” és az véletlenül tévedt az amerikai légtérbe.
Az idei augusztus 20-i tűzijáték elhalasztása után a kormány a meteorológusokat tette meg bűnbaknak, de hamar kiderült, nélkülözhetetlenek, és Horváth Gyulát a szolgálat hívta vissza.
A szintén korrupcióval gyanúsított Völner Pál intézte a halasztást Balmazújváros egykori vezetőjének, Veres Margitnak.
Egy gyerek is megfertőzhet mindenkit – az érdekvédők nyílt levélben fordultak Orbán Viktorhoz a lépés elhalasztása érdekében.
Októberre csúszhat Az Ember tragédiája 2.0 ősbemutatója, és a szeptemberre meghirdetett többi előadást is lemondhatják.
Pedig a Kommentár Alapítvány által 2009-ben létrehívott Tranzit az idén igen érdekes eseménynek tűnt: a Fideszhez kötődő fesztiválra meglepően sok ellenzéki – momentumos, jobbikos, szocialista – politikust hívtak meg kormánypártiak vitapartneréül.
Hidegködképző berendezéssel virucid hatású szert fújtak az épületbe azután, hogy egy külsős művész koronavírus-tesztje pozitív lett.
Maha Vajiralongkorn, a 64 éves thai trónörökös kérésére legalább egy évvel elhalasztják megkoronázását.
Határozathirdetésre halasztott el négy újabb devizahiteles pert a Fővárosi Törvényszék hétfőn, melyeket a Lombard Ingatlan Zrt., az Örkényi Takarékszövetkezet, a Retail Prod Zrt. és a PSA Finance Hungary Zrt. indított a magyar állam ellen.