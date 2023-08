Népszava;

Pozsonyi Piknik;

2023-08-26 09:00:00

Újra vár a Pozsonyi Piknik

Egy hely, ahol minden a művészetekről szól. A rendezvény az Újpesti felső rakparton várja az érdeklődőket szeptember első szombatján.

A Pozsonyi Pikniket Újlipótváros kulturális falunapjaként is szokták emlegetni, ahol számos kulturális és zenei programmal várnak mindenkit szeptember első szombatján 10 és 21 óra között az Újpesti felső rakparton.

Tizenöt éve az első Piknik nem volt más, mint egy szűkkörű baráti találkozó, ahol írók olvastak fel legfrissebb alkotásaikból a Láng Téka előtt, egy arra járó színész barát mondott verset, miközben a résztvevők lecsót főztek a Pozsonyi út kellős közepén. Mára Budapest legnagyobb kulturális rendezvénye lett, a rakparton csaknem százezer ember fordul meg. A megnőtt méretek ellenére azonban a családias hangulat megmaradt. Az Újpesti felső rakparton - amely minden korcsoport számára kikapcsolódást nyújt - számos színpadi- és gyermekprogram, póduim beszélgetések, dedikálások, könyvbemutatók, képzőművészek és kézműves alkotók, a kultúrsor és a színházak utcája várja majd az érdeklődőket.

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert újabb zenés verseiket adják elő, visszatérő szereplő a kezdetek óta a Liszt Ferenc kamarazenekar, akárcsak Lukács Sándor, aki hagyományosan Radnóti egy versével késztet gondolkodásra. Lesz díjnyertes freeSZFE produkció: Háy János házasságdrámájának egy részletét mutatja be a Magyar Színház, míg a József Attila színház Fenyő Miklós Made In Hungária című produkciójával érkezik a Piknikre. Három csodálatos produkciót hoz a Nemzeti Táncszínház, többek között egy Bozsik Yvette produkciót. A tervek között szerepel egy mini talk show is: Rónai Egon beszélget egy halhatatlan művésszel, a halhatatlanok társulatának egyik tagjával. Az ő személye meglepetés. A Vidám színpadtól Darvas Ferenc kupléin, a Láthatáron csoport „mit ér ha nő” című gondolkodó darabján és Erdős Virág versein át a világhírű Szent Efrém férfikar koncertjéig sokféle műfajjal találkozhatnak az érdeklődők.

A gyerekutca 10 és 19 óra között várja játékkal, produkciókkal a legkisebbeket. Bábjáték, sok-sok mese, sőt, még a Liszt Ferenc kamarazenekar is fellép egy kicsiknek szóló műsorral.

Hagyomány, hogy Pozsony városa is megajándékozza a Pikniket egy produkcióval, a budapesti Szlovák Intézet szervezésében. Idén a 4 You Acapella együttes lép fel, amely öt tagjából négy szlovák, de a kedvünkért magyarul is megtanultak népszerű dalokat. A nap két nagy fináléja a FaReMiDo operatársulat előadása, Opera az egész világ címmel fergeteges humorral fűszerezett operabemutatója. A másik a Jászai Mari téri színpadon a GRUND Vígszínház fiúzenekar fellépése valódi házibulit varázsolva többek között Fesztbaum Bélával, Wunderlich Józseffel.

Infó: Újpesti felső rakpart, 2023. szeptember 2., 10-21 óráig