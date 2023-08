P. L.;

2023-08-25 15:28:00

A Kreml szerint „teljes hazugság”, hogy Putyin ölette meg Prigozsint

Arra nem adott választ, hogy Vlagyimir Putyin elmegy-e a Wagner-vezér temetésére.

Teljes hazugság Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint, hogy Vlagyimir Putyin adott volna parancsot Jevgenyij Prigozsin megöletésére - írta a BBC az üggyel kapcsolatos sajtótájékoztatóról.

A politikus állítása szerint „számos találgatás” van a repülőgépen gépen utazók halálával kapcsolatban, azt viszont nyugati spekulációnak nevezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz diktátor állna a történtek mögött.

– Jelenleg nem sok tény áll rendelkezésünkre, a tényeket a most folyó hatósági vizsgálat során kell tisztázni - mondta Peszkov. A BBC szerint nagyjából ugyanezt ismételte meg arra a kérdésre is, amely azt firtatta, hogy Moszkvának van-e megerősített információja arról, hogy a Wagner-vezér a lezuhant gép fedélzetén volt. A vizsgálat eredményeinek ismertetését későbbre ígérte.

Peszkov arra sem adott konkrét választ, hogy Putyin elmegy-e Prigozsin temetésére, mert mint fogalmazott, „nagyon sűrű” a programja.

Szerda este számoltunk be róla, hogy tíz ember meghalt, amikor egy magánrepülőgép lezuhant Moszkvától északnyugatra fekvő Kuzsenkino község közelében. Az utaslistán mások mellett Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér és Dmitrij Utkin Wagner-társalapító is szerepelt. A Moszkvától Szentpétervárra tartó repülőgép fedélzetén hét utas és a három fős legénység tartózkodott. Úgy tudni, az MNT-Aero tulajdonában álló Embraer Legacy típusú gép a Moszkvától északra fekvő tveri területen zuhant le, kevesebb, mint fél órát töltött a levegőben.

A Wagner-közeli Grey Zone arról írt, hogy a repülőgépet az orosz légvédelem lőhette le. A helyi lakosok két durranó hangot hallottak, valamint páranyomokat láttak a becsapódás előtt. A zuhanásról kép- és videófelvételek is napvilágra kerültek.

Egy orosz kormányzati tisztviselő névtelenséget kérve a Moscow Timesnak úgy nyilatkozott, hogy szerinte sem a baleset ténye, sem annak helyszíne nem véletlen. Az orosz elnök valdaji rezidenciájától nem messze négy rakétavédelmi hadosztály van elhelyezve - emlékeztetett, kimondatlanul is utalva arra, amit a Wagner-közeli Telegram-csatorna is említett, vagyis, hogy ezek a légvédelmi rakéták akár el is találhatták a Jevgenyij Prigozsint szállító gépet. A forrás szerint az is figyelemre méltó, hogy a baleset pontosan két hónappal a Prigozsin-lázadás után történt.