2023-08-26 07:47:00

Ukrajna áttörhette az oroszok első védelmi vonalát

A megszállók ezt a vonalat erősítették meg a legjobban.

Egyre több jel utal arra, hogy az ukrán erők áttörték az orosz védelem első vonalát Zaporizzsja régióban, miközben a stratégiai jelentőséggel bíró Tokmak városa felé tartanak - írja a CNN.

Emellett több rakétatámadást indítanak a Krím félszigeten található célpontok ellen.

Az ukrán vezérkar közlése szerint az egységek „megszilárdítják állásaikat, csapást mérnek az azonosított ellenséges célpontokra”. A honvédők sikeressége lemérhető abban is, hogy több orosz háborús blogger meglehetősen borús képet fest a harcok állásáról. A harcok most leginkább Robotine település közelében a legsúlyosabbak. Utóbbi helyen egyébként egyetlen épület sem maradt ép. Egyesek arról számoltak be, hogy Ukrajna légi úton fedezi a gyalogságot, és további utánpótlást vittek lőszerből Tokmak közelébe.

A megszállt Zaporizzsja oroszok által kinevezett kormányzója is arról számolt be, hogy az ukránoknak „kolosszális” veszteségek árán, de sikerült elérni a műszaki akadályok első vonalát, ám nem kapnak tüzérségi támogatást. „Ennek következtében azon csapatok, amelyek odaértek elsőnek a védelmi vonalhoz, teljesen megsemmisültek” - fűzte hozzá Jevgenyij Balickij.

A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War (ISW) legutóbbi értékelésében azt írta, hogy az ukrán erők közelebb nyomultak az orosz második védelmi vonalhoz Robotine térségében, ezzel szélesebb körben sikerült áttörniük az első védelmi vonalat. Ugyanakkor jelezték, hogy a marginális ukrán előnyök is jelentősnek mondhatók ebben a térségben.

Az ellentámadás során Kijevnek az a célja, hogy eljusson az Azovi-tenger partjára, ezzel éket verve a Krím félszigetet Oroszországgal összekötő szárazföldi folyosóba.