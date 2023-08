Népszava;

Atlétikai vb;

2023-08-28 08:23:00

Az atlétikai világbajnokság véget ért, Orbán Viktor már olimpiáról beszél

Befejeződött a budapesti atlétikai világbajnokság, amely a világ harmadik legnagyobb sporteseménye az olimpia és a futball-világbajnokság után: a magyarok Halász Bence révén egy éremmel zártak.

Kilenc napig tartó felhajtás után vasárnap véget ért tegnap a budapesti atlétikai világbajnokság, amely a versenyzők egybehangzó véleménye szerint minden igényt kielégített. Ennek azonban nagy ára volt, 300 milliárdnál forintnál is nagyobb összeggel terhelte a költségvetést.

Orbán Viktor szombaton a Magyar Zene Házában a világ sportvezetőivel és sportdiplomatákkal találkozott, majd kijelentette: a nyári olimpiák összesített éremtáblázatán nyolcadik Magyarország az első tíz helyezett ország közül az egyetlen, amelyik még nem rendezett olimpiai játékokat. „Ez aligha maradhat így az idők végezetéig” – vélekedett a kormányfő, vagyis egyáltalán nem adta fel olimpiarendezési álmait.

A magyar csapat a világbajnokságon egy bronzérmet szerzett.

A megméretés utolsó napján az ugandai Victor Kiplangat nyerte a férfi maratonfutást, amelyen Szemerei Levente a 40. helyen ért célba. A klasszikus 42,195 kilométeres távnak 83-an vágtak neki. Az útvonal a nők szombati viadalához hasonlóan a Hősök teréről indult, és Budapest belvárosán haladt végig, a futóknak egy rövidebb kör után négy tíz kilométeres kört kellett megtenniük az Andrássy út–Akadémia–Lánchíd–Alagút–Várkert bazár–Lánchíd–Andrássy út útvonalon. Féltáv után egyértelműen iramot váltottak az esélyesek, 30 kilométernél már csupán hatan voltak a közvetlen élmezőnyben. A tempót nem bírta a címvédő etióp Tamirat Tola, aki feladta a versenyt.

Kiplangat győzelmét senki és semmi sem veszélyeztette, és végül 2:08:53 órás eredménnyel diadalmaskodott, ezzel egyúttal ő lett az első, aki 2:10-en belüli idő alatt teljesítette a maratont Magyarországon.

A mezőny egyetlen magyarja, Szemerei Levente egyéni csúcsától (2:16:35 ó) alig elmaradva, 2:17:20 órás idővel a 40. helyen futott célba. Egy nappal korábban a 24. lett Szabó Nóra 2:33:28 órás idővel, míg az 57. helyen Kovács-Garami Katalin zárt (2:44:02 óra).

A szombati nap, sőt a világbajnokság abszolút sztárja az amerikai Noah Lyles lett, aki végül három aranyéremmel távozik. Az amerikai férfi 4x100 méteres váltó nagy fölénnyel váltotta be a papírformát: a Christian Coleman, Fred Kerley, Brandon Carnes, Noah Lyles összetételű amerikai staféta messze kiemelkedett a mezőnyből, a kvartett igazából saját magával versenyzett. A mindkét egyéni vágtaszámot, a 100-at és a 200 métert is megnyerő Lyles pedig a célegyenesben imponálóan futott és ért be 37.38 másodperces idővel.

A nők sprintváltóját ugyancsak az amerikai csapat hozta 41.03 másodperces világbajnoki csúccsal, a világcsúcstól mindössze 21 századdal elmaradva. A jamaicaiak 41.21-gyel lettek másodikok.

A svéd szupersztár Armand Duplantis szenzációs versenyben 6,10 méterrel abszolválta a férfi rúdugrást, a világcsúcs azonban nem jött össze, mert ugyan háromszor kísérletezett saját rekordja megdöntésével, ez nem sikerült neki.

Duplantis idei 13 versenyéből 12 alkalommal nyert, és 50 viadalon ugrotta meg a korábban álomhatárnak tartott hat métert. A vb-n rekordlétszámú, 63 fős magyar csapat vett részt, amely a kalapácsvető Halász Bence révén egy bronzérmet szerzett.