2023-08-28 10:37:00

Kihallgatják a XIII. kerületi gyilkos korábbi barátnőit is

Az emberölés minősítése egyelőre nem változott, ez azonban nem jelenti azt, hogy a későbbiekben nem áll meg a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés minősítésének esete.

Felfogom, hogy mit tettem, de megmagyarázni nem tudom - mondta ügyvédjének az angyalföldi gyilkos néven hírhedté vált T. Róbert a Blikk szerint. Az ügyvéd, Somos Zoltán a lapnak azt mondta, hogy már beszéltek a bocsánatkérés lehetőségéről, de úgy ítélték meg, hogy ebben a helyzetben ez súlytalan lenne.

T. Róbertet jelenleg a Venyige utcai büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva. Mivel a bűncselekmény súlya nyomán felmerül a lehetősége, hogy rabtársai bántalmazni fogják a börtönben, lényegesen szigorúbban őrzik, mint a többieket. „A védencem többször elmondta nekem, hogy nagyon sajnálja a bűntett elkövetését, amiként természetesen a lány családját is. Ám, ahogy fogalmazott, visszacsinálni vagy meg nem történtté tenni már nem tudja” - mondta Somos Zoltán.

Az ügyvéd megerősítette a Blikknek, hogy a kihallgatások jelenleg is tartanak, T. Róbert ismertségi köréből idéznek be tanúkat, mások mellett a férfi korábbi barátnőit is. Egyebek közt azt próbálják kideríteni, miként viselkedett a férfi az előző kapcsolataiban és mi vezethetett az embertelen tettéhez.

