P. L.;

időjárás;zivatar;kánikula;

2023-08-28 11:03:00

Negyvenfokos hőség is pusztít, este jöhet a zuhé

Főleg az Alföldön lesz meleg.

Az időszak nagyobb részében túlnyomóan derült, napos, száraz időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. Késő délutántól, estétől azonban a Dunántúlon és a középső országrészben erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok, esetleg felhőszakadások is kialakulhatnak. Néhol heves zivatar sem kizárt nagyméretű jéggel, szélrohamokkal - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) honlapján.

A déli szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet meglehetősen magas, többnyire 32 és 40 fok között alakul, igaz, a Dunántúl nyugati felében néhány fokkal enyhébb lesz a kánikula. A napi középhőmérsékelt nyugaton 25, keleten 25-27, az Alföldön akár 29 fok is lehet. A levegő késő estére 21 és 30 fok közé hűl le - írták.

Késő délutántól zivatarok is kialakulhatnak, előbb a Dunántúlon, majd késő este már a középső megyékben is jelentkezhetnek. Az intenzív csapadék mellett viharos széllökések és jégeső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon heves zivatarokra is alkalmasak a légköri feltételek.