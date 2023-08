A tálibok megtiltják a nőknek, hogy elhagyhassák az országot és külföldre menjenek tanulni

P. L.;

Afganisztán;tálibok;Dubaj;nők helyzete;

2023-08-28 14:50:00

Minden lehetséges módon igyekeznek ellehetetleníteni, hogy a lányok tanulhassanak.

Miután a tálibok bezárták az egyetemek kapuit, a nők előtt, sokak számára az egyetlen lehetőség az volt tanulmányaik folytatására, hogy ösztöndíjjal elhagyják az országot és külföldön kezdenek új életet. A BBC szerint most ez a lehetőség is megszűnik.

A brit közszolgálati adónak álnéven nyilatkozó 20 éves afgán lány azt mondta, ösztöndíjat kapott az Egyesült Arab Emírségekben Khalaf Ahmad Al Habtur emírségi milliárdos üzletembertől, hogy a Dubaji Egyetemen tanulhasson. Ez egy 2022 decemberében meghirdetett ösztöndíjprogram segítségével vált elérhetővé számára, amit kifejezetten az egyetemekről kitiltott afgán nők számára vezettek be. A BBC értesülései szerint összesen 100 afgán nő nyerte el ezeket az ösztöndíjakat, közülük a szerencsésebbek már el is utaztak Dubajba. Július 23-án így tett volna a nekik nyilatkozó lány is, ám a repülőtérről visszafordították.

– mondta megtörten a lány.

A BBC-hez fotók jutottak el, amelyeken az látható, ahogy fekete hidzsábot vagy fejkendőt viselő fiatal lányok sokkos állapotban, összetörve állnak a csomagjaik mellett, miután a tálibok nem engedték felszállni őket a gépre. A portál szerint legkevesebb 60-an lehetnek.

A tálibok általánosságban is megtiltotta a nőknek, hogy egyedül repülőre szálljanak, csak férjükkel, vagy más férfi rokonukkal tehetik ezt meg. Három lányt konkrétan már a gépről szállítottak le.

A BBC által megkérdezett többi érintett nő annyira megijedt, hogy név nélkül sem mertek nyilatkozni. Egy férfit tudtak még elérni, aki húgát kísérte el a repülőtérre. „Az ösztöndíj új reményt adott a húgomnak, miután az egyetemeket számára itt bezárták. Reménykedve indult el otthonról, és könnyek között tért vissza. Minden jogától megfosztották” - mondta.

A Dubaji Egyetem és az ösztöndíjprogramot meghirdető emirségi üzletember is megerősítette, hogy a Talibán keresztbe tett a programnak. Khalaf Ahmad Al Habtur a Twitteren bírálta a tálib rezsimet a történtekért. Mint fogalmazott, leírhatatlan csalódottságot érez, indokolatlanul akadályozták meg a diáklányok távozását, csapást mérve az emberiességre, az oktatásra, az egyenlőségre és az igazságosságra. Egyben mielőbbi közbelépést sürgetett a diákok érdekében.

I am unable to express the disappointment I feel now as The Afghan female students, whom I had provided an educational scholarship in collaboration with the @uniofdubai presented by Dr. Eesa Al Bastaki @ebastaki, were unfortunately unable to reach #DubaiAirport this morning to… pic.twitter.com/gJK9dB2yTf