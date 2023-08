P. L.;

oktatás;református egyház;Hódmezővásárhely;Márki-Zay Péter;

2023-08-28 15:02:00

800 milliós ingatlanvagyon miatt feszült egymásnak a református egyház és Márki-Zay Péter

Egy tavaly decemberi törvény lehetővé teszi az egyházaknak, hogy ingyenesen megszerezzék azon épületek tulajdonjogait, ahol oktatási-nevelési tevékenységet végeznek.

Nagy vitát váltott ki Hódmezővásárhelyen az a tavaly decemberben megszavazott törvény, amely egyházak igényei alapján önkormányzati ingatlanok ingyenes átadását írja elő, amennyiben oktatási-nevelési célra használják azokat. A Márki-Zay Péter vezette hódmezővásárhelyi önkormányzat ugyanis nem akar odaadni két épületet a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközségnek, amely a kért ingatlanok egy-egy részén oktatási intézményeket működtet - írja a Telex.

A törvény alapján Hódmezővásárhely önkormányzatánál több milliárd forintos vagyonvesztést helyeztek kilátásba idén márciusban. Végül ez nem következett be, két oktatási intézmény fenntartójával, a katolikus egyház részéről a Domonkos Nővérekkel és a Szeged-Csanádi egyházmegyével megegyeztek abban, hogy vagyonkezelői jogot kapnak a kért épületekre, de a tulajdonos továbbra is az önkormányzat marad. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester szerint ugyanezt a megoldást a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközségnek is felajánlották, de az ragaszkodik a tulajdonjoghoz és bíróságra is hajlandóak menni érte. Akár csak az önkormányzat: „Az önkormányzatnak a város érdekeit kell képviselnie, és ez a törvény súlyosan szembemegy a város érdekeivel, mi ez ellen tiltakoztunk” - jelentette ki Márki-Zay Péter. A polgármester hozzátette, korábban több más épületet is felajánlottak általános iskolák létesítésére a reformátusoknak. Köztük volt olyan is, amelynek helyszíne lényegében a lehető legjobb lett volna, ugyanis közvetlenül a Bethlen Gábor Református Gimnázium mellett van, de ez sem volt számukra megfelelő - idézte fel.

A reformátusok annak ellenére akarják a két épület egészének tulajdonjogát megszerezni, hogy csak egy-egy épületrészben működtetik a saját intézményeiket, a nagy értékű ingatlanokat pedig más, nem egyházi szervezetek is használják.

- mondta Márki-Zay Péter.

A kérdés lezárása azért sem mindegy, mert az épületben jelenleg is folyamatban vannak munkálatok: június óta az önkormányzat az egyik nagy terem felújításán dolgozik, a hozzá tartozó kiszolgálóegységekkel együtt. Itt a tervek szerint saját forrásból, 60 millió forintból egy nyilvános játszóházat alakítanak ki, amit később tovább is fejlesztenének. A reformátusok azonban sérelmezik a projektet, mondván, hogy amennyiben övék lesz az épület, azt az iskolájuk tornatermének szánják. A városvezető ezzel szemben azzal érvel, hogy ők sokkal korábban dolgozták ki a játszóházról szóló tervet: már a 2019-es választási programjában megígérte. Ráadásul az épületben civil szervezetek is tevékenykednek, itt található például a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Hódmezővásárhelyi Helyi Szervezete, valamint egy lótenyésztő és egy másik, gazdasági egyesület központja is.

Bán Csaba, a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség lelkésze és vezetője nem akart nyilatkozni a Telexnek az ügyben, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Kommunikációs Osztálya pedig elhárította a kérdést azzal, hogy a helyi szervezeteik önállóan döntöttek az ehhez hasonló lépésekről.

A Telex felidézi, hogy mindazonáltal nem okozott mindenhol ekkora kalamajkát a törvény: Makón az önkormányzat örömmel adta át az igényelt épületeket, Szegeden pedig nem is álltak elő az egyházak ilyen igényekkel.