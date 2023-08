Gál Mária;

Izrael;Líbia;tüntetések;

2023-08-29 08:02:00

Botrány lett a „történelmi” találkozóból, felfüggesztették a líbiai külügyminisztert

Nadzsla Mangus múlt héten, Rómában az izraeli külügyi tárca vezetőjével találkozott.

Felfüggesztette tisztségéből Nadzsla Mangus líbiai külügyminisztert az ország miniszterelnöke, miután kiderült, hogy múlt héten Rómában Eli Cohen izraeli külügyminiszterrel találkozott. Abdul Hamid al-Dbeibeh miniszterelnök hivatala vasárnap este közleményben jelentette be, hogy elrendelte egy, az igazságügyi miniszter által vezetett nyomozóbizottság felállítását a két diplomata találkozójának kivizsgálására. A líbiai külügyminisztérium is gyorsan elhatárolódott, jelezve, hogy nem hivatalos találkozóról, hanem vezetőjük magánakciójáról van szó.

A bejelentések nyomán azonnal tüntetések kezdődtek több nyugat-líbiai, az ENSZ által elismert kormány fennhatósága alá tartozó városban.

Más városokban is izraeli zászlókat égettek és palesztin lobogókkal vonultak a tiltakozók, számolt be helyi jelentések alapján a The Times of Israel.

Magus azonnal elhagyta Líbiát, Törökországba menekült. A Reuters hétfői híre szerint hivatalosan is menesztették.

Az ügy pikantériája, hogy a találkozóra annak köszönhetően derült fény, hogy

A kínos diplomáciai incidensre az izraeli ellenzék is reagált. Jair Lapid ellenzéki vezető, korábbi külügyminiszter és volt miniszterelnök azt emelte ki, hogy az ilyen találkozók diszkrét kezelése a múltban segített a bizalom és diplomáciai kapcsolatok létesítésében olyan országokkal, amelyeknek addig nem voltak kapcsolatai Izraellel. Lapid a Netanjahu kormányt és külügyminiszterét bírálva leszögezte: „A líbiai külügyminiszterrel történt incidens dilettantizmus, felelőtlenség és komoly ítélőképesség hiánya volt. Ez a nemzeti szégyen és egy élet veszélyeztetése egy szalagcímért”.

Az esetet még kínosabbá teszi Izrael számára, hogy az izraeli média szerint két órás találkozó megszervezésében Olaszország aktívan részt vett és az amerikaiak is tudtak róla.