2023-08-29 06:20:00

Korai még a nyugdíjöröm, csak szeptemberben derül ki, hogy lesz-e egyáltalán novemberi nyugdíjemelés

A magas infláció miatt gyorsuló ütemben szegényedik a nyugdíjas társadalom.

– Noha több portálon tényként jelent meg, hogy a nyugdíjasok novemberben legalább két és fél százalékos korrekciót kapnak, a valóságban az, hogy lesz-e kiegészítő emelés, és ha igen, milyen mértékben, csak szeptember közepén-végén dől majd el – jelentette ki lapunknak Farkas András nyugdíjszakértő. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter – idézte fel Farkas – augusztus 26-án egy előadásában ugyan azt mondta, szerinte a júliusi 17,6 százalék után augusztusban 16-, szeptemberben 11-12-, októberben 9-10-, novemberben 8-, decemberben 7 százalék lehet az infláció mértéke, és ennek alapján az éves infláció 17,5 – 17,7 százalék között várható, az MNB például 16,5 - 18,5 között számolt.

Többen Nagy Márton kijelentésére alapozva írták az emelés tényét és mértékét, ám Farkas András kijelentette: a végleges válasz előfeltételét csak szeptember 8-án ismerhetjük meg. A Központi Statisztikai Hivatal ekkor teszi közzé az augusztusi inflációról szóló gyorstájékoztatót, és ennek utolsó fejezetében lesz szó az általános- és a nyugdíjas infláció mértékéről. A kormány majd ez alapján becsüli meg az egész évre vonatkozó pénzromlást. Ha ez az érték magasabb lesz 15-nél akkor lesz emelés, ha alacsonyabb, akkor nem – tette hozzá.

Emlékeztetőül: a januári nyugdíjemelés 15 százalékos volt. A törvény szerint korrekció akkor jár, „ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja (…) a januári emelést”.

A szakértő szerint a nyugdíjas infláció idén eddig minden hónapban magasabb volt az általánosnál, és ez így maradhat az év hátralévő hónapjaiban is. A legutóbbi mért adat szerint júliusban 18,7 százalék volt a 17,6 százalékos általánossal szemben. A nyugdíjas infláció e trend alapján elérheti éves szinten a 18 – 18,5 százalékot is. Ebben az esetben a nyugdíjemelés mértéke meghaladhatja az általános éves infláció szerinti 2,5-2,7 százalékos feltételezett mértéket, és elérheti a 3-3,5 százalékot is.

Ha lesz emelés, akkor a novemberi ellátás már az emelt összegben érkezik. Ezzel egy időben, a 2023. január - október hónapokra és a februárban kifizetett 13. havi nyugdíjra járó összesen 11 havi különbözetet egy összegben fizetik ki. Ha az emelés 2,5 százalék lesz, akkor a jelenleg 186 ezer forintos medián nyugdíjra vetítve a novemberi nyugdíj összege 190.650 forintra nő. Ezzel egyidejűleg kifizetnek még 11-szer 4650, vagyis 51.150 forint különbözetet. Ha az emelés 3 százalék lesz, akkor a 186 ezer forintra vetítve a novemberi nyugdíj összege 191.580 forintra nő, amivel együtt 11-szer 5580, tehát 61.380 forint különbözetet is kapnak az idősek. (A mediánnyugdíj az az összeg, aminél a jogosultak fele többet, a másik fele pedig kevesebbet kap – a szerk.). Az átlagnyugdíj jelenleg 209 ezer forint – tette hozzá.

Lapunkban többször megírtuk, az idősek képviselői tavasszal és nyáron is kértek évközi emelést arra hivatkozva, hogy a magas infláció miatt gyorsuló ütemben szegényedik a nyugdíjas társadalom.

A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának elnöke, Juhász László kifejtette, hogy az első 6 hónap nyugdíjas inflációjának átlaga 25,1 százalék volt, miközben a januári emelés csak 15 százalékos volt. Úgy fogalmazott: az év végi kiegészítéssel májusban nem lehet kiflit, tejet venni. Többször figyelmeztetett arra, hogy az év végi kiegészítéssel nem lehet megőrizi az ellátások értékét. Példaként említette, hogy tavaly 14 százalékos volt az emelés, az éves infláció végül 15,2 százalék lett. Tavalyelőtt 0,3 százalékkal maradt el az emelés a valós pénzromlástól. Megjegyezte azt is: ha a kormányszeptemberi becslése rossz, nem történik semmi, a különbséget végül nem kapják meg az idősek.