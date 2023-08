Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;vizsga;Belügyminisztérium;státusztörvény;

2023-08-29 06:00:00

Státusztörvényből vizsgáztatta a Pintér-féle belügy a tankerületi vezetőket úgy, hogy a részletszabályok még meg se jelentek

A szakszervezet szerint a tantestületekben nagy a bizonytalanság.

Egy tanévnyitás előtti értekezleten eligazítást tartott a Belügyminisztérium (BM) az új pedagógus életpályatörvény, ismertebb nevén státusztörvény alkalmazásáról. A tankerületi igazgatóknak egy kérdőíves felmérés keretében arról is számot kellett adniuk, mennyire ismerik az új jogszabály egyes rendelkezéseit – értesült a Népszava.

Információinkat a BM is megerősítette, megkeresésünkre közölve, hogy a tankerületi vezetők a törvény, illetve az iskolai KRÉTA-rendszer alkalmazásának ismeretét vizsgáló, felelet-kiválasztós kérdésekre válaszoltak.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, Totyik Tamás lapunknak ezzel kapcsolatban azt mondta, a tankerületek vezetőinek szeptember 15-éig kell tájékoztatniuk az iskolaigazgatókat és a pedagógusokat a foglalkoztatásukat érintő új szabályokról, de a státusztörvény végrehajtásáról szóló rendelet végleges verziója, amely a részletszabályokat tartalmazza, még nem jelent meg, ami több szempontból is megnehezíti a közelgő tanévkezdést.

A státusztörvény például heti 24 órában határozza meg a pedagógusok heti kötelező tanítási óráinak számát az eddig alkalmazott 22-26 órás felosztás helyett, így ha valakinek 24 tanítási óránál többet kell tartania egy héten, azt túlóraként ki kell fizetni. A PSZ-hez érkezett visszajelzések szerint azonban vannak olyan iskolák, ahol még heti 25-26 órában sem mernek beosztani pedagógusokat - még abban az esetben sem, ha erre a tantárgyfelosztás miatt szükség lenne -, mert a tankerületnél nem tudják, milyen költségkeretük lesz a túlórák kifizetésére. A PSZ elnöke szerint ezért több iskolában sorra szüntetik meg egyebek mellett a szakköröket, felzárkóztató foglalkozásokat is.

Hasonló esetekről számolt be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak címzett levelében a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is.

Érdeklődtünk a Belügyminisztériumnál a státusztörvény végrehajtási rendeletének várható megjelenéséről, valamint a szakszervezetek által jelzett problémákról is, de ezekre a kérdéseinkre nem reagáltak.

Az egyik ilyen a csoportbontások kérdése: a PDSZ-hez arról érkezett jelzés, hogy egyes tankerületi központokban a törvényi változásokra hivatkozva nem engednek 14 fő alatti csoportokat létrehozni, ami például a csoportbontásban történő nyelvoktatást nehezíti meg. Miközben a létszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések nem változtak.

Emellett több intézményből is jelezték a PDSZ-nek, hogy a tankerületi központ szóbeli utasítására a jövő héten minden nap reggel nyolctól délután négy óráig minden pedagógusnak kötelezően bent kell tartózkodnia az intézményben, akár feladatmeghatározás nélkül és a kötetlen munkaidő terhére is, ami a szakszervezet szerint teljességgel jogellenes. Arról már a PDSZ közösségi oldalán lehetett olvasni, tudnak olyan esetről, hogy napközis tanítóknak délelőtt órákat is kell majd tartaniuk, vagy hogy általános iskola alsós tagozatain tanító kollégáikat arra kérték, szeptembertől felső tagozatokon is tanítsanak.