2023-08-29 11:41:00

Gáspár Győző meglátogatta Németh Szilárd birkózóakadémiáját, és nagyon szurkol a magyaroknak

A rezsibiztos által közzétett fotó egyszerűen tökéletes.

Tökéletes fotóművészeti remeket posztolt Németh Szilárd a Facebookra, amely többet mond ezer szónál: nem csak hogy elemi erővel tárja a befogadó szeme elé a Fidesz kultúrpolitikáját, de tágabb perspektívából szemlélve megjelenik benne az egész NER esszenciája.

Néhány másodpercig érdemes elidőzni a fotón és elmerengeni rajta egy kicsit, hagyni, hogy gondolataink hatalmukba kerítsenek:

Az átütő erejű kompozícióhoz Németh Szilárd nem sok megjegyzést fűzött, a rezsibiztos hagyja, hogy a befogadó szűrje le az alkotásból a megfelelő tanulságot. „Győző nagyon szurkol a magyar birkózóknak, ezért is jött el a KIMBA-ba. Azt mondta, legközelebb egy edzést is kipróbál. Az ígéret szép szó...” – írta.

Gáspár Győző társadalmi szerepvállalásának mibenlétéről épp tegnap tett közzé egy bejegyzést az Instagramon, egy kék McLaren szupersportkocsi nyitott ajtajánál tűnődve. Egyebek mellett azt írta, „több mint egy éve már annak, hogy úgy döntöttem, megpróbálok úgy élni, hogy a celebkedés és a szórakoztatás mellett komolyabb ügyekkel is foglalkozhassak. Elkezdtem közügyekkel, társadalmi kérdésekkel is foglalkozni, miközben folyamatosan tanulom azt, hogy hogyan is működik az ország, a közigazgatás, a közpolitika és mindazok a közös dolgok, amelyek meghatározzák az életünket. Ez egyben egy értékrend, egy világnézet felvállalása is”.