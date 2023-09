Patthy Loránd;

Fülöp-szigetek;vendégmunkások;akkumulátorgyár;

2023-09-03 16:30:00

Az Orbán-kormány zöld jelzést adott, tényleg ezrével jönnek Magyarországra a Fülöp-szigeteki vendégmunkások

Nagy munkabírás, monotóniatűrés, alacsony bérigény.

Nagyüzemben hirdetik a Fülöp-szigetek munkavállalóit a magyarországi állásközvetítő cégek. Nagykövetségi várakozások szerint 2023 végéig akár 10 ezer vendégmunkás is érkezhet Magyarországra – derül ki a lapunk által készített összeállításból.

Egyre több állásközvetítő cégek aztán ugrottal rá a lehetőségre, hogy az Orbán-kormány egy 2021-es törvénymódosítással jelentősen megkönnyítette a Fülöp-szigetek és nyolc másik ország állampolgárainak magyarországi munkavállalását. Lapunk munkatársával például a Facebookon jött szembe az alábbi hirdetés, amelyhez a következő hívószöveg a következőképpen szól: „Égető munkaerőhiánnyal küzd? Turbózza fel a termelést Fülöp-szigeteki munkásokkal!”

A cég honlapján hosszasan részletezik, hogy miért érdemes inkább filippínó munkásokat alkalmazni. Azt írják, a Fülöp-szigetek 110 milliós lakója közül 20 millió várja a következő pár évben, hogy külföldön vállalhasson munkát. „A minőségi fizikai munkásokat már az elmúlt években is egyre távolabb kellett keresniük a hazai toborzó cégeknek, ez a tendencia pedig megállíthatatlanul folytatódik” – fűzi hozzá a cég.

Éhes vagy?

Adatokkal nem támasztják alá, hogy pontosan mitől lenne „minőségibb” a távol-keleti munkaerő, mint a magyar, adnak viszont egy általános jellemzést adnak arról, hogy milyenek is a Fülöp-szigeti vendégmunkások. E szerint a filippínók a munkában

A filippínóknak nemcsak a munkabírásáról, hanem a személyes vonásairól is komplett jellemzést írtak. A filippínók szinte mindig mosolyognak és vidámak, első számukra a család, minden vasárnap templomba járnak, szeretnek karaoke-zni, SMS-zni, videóchaten telefonálni és állandóan megkérdezik, hogy éhes vagy-e.

A külföldi vendégmunkások érkezése - és ezáltal az Orbán-kormány bevándorlásügyben tanúsított masszív fordulata - a távol-keleti (zömmel kínai) akkumulátorgyárak szinte szünet nélküli szaporodásával lett központi téma. Megkérdeztünk ezért néhány érintett céget,

Az egyik lapunknak küldött válasz szerint a filippínó munkavállalók alapos egészségügyi szűrésen és kriminalisztikai ellenőrzésen is részt vesznek a kiválasztási folyamat során, s csak azok a jelöltek mehetnek tovább állásinterjúra, akik ezeken megfeleltek. Ezután következik az online interjú, amelyben a megbízó cégek is részt vesznek, ezt követően pedig a közvetítő intézi az adminisztrációt és a munkába álláshoz szükséges további teendőket, valamint a bérszámfejtést, az állománykezelést és a szállásoltatást is. A másik válaszadó cég ezzel kapcsolatban annyit közölt, hogy a toborzást mindig a munkaadó által megadott feltételek szerint végzik, illetve a végleges kiválasztás is a munkaadó feladata online vagy személyes interjút követően.

Arra a kérdésünkre, hány filippínó állt eddig Magyarországon munkába és mennyien akarnak jönni, az egyik cég azt közölte, hogy az elmúlt egy évben csaknem ezer filippínó munkavállalónak biztosítottak már munkalehetőséget Magyarországon, az év végéig pedig további mintegy 250-300 fő munkába állítására készülnek. A másik cég – amelyik 2019-ben elsőként kapott engedélyt állásközvetítésre a Fülöp-szigeteki hatóságoktól - körülbelül 400 munkavállalót közvetített és további körülbelül 2000 érkezett minősitett kölcsönző cégen keresztül a segítségével.

Azt, hogy Magyarország manilai vagy a Fülöp-szigetek budapesti nagykövetségéről van-e szó, a cég nem árulta el, de az biztos, hogy a Füülöp-szigeteki TV Patrol 2023. júniusi riportjában már szerepelt, hogy Magyarország 10 ezer filippínó vendégmunkást vár. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter később magyarázkodott is egy sort, mondván, Magyarországon eggyel sem lehet több vendégmunkás, mint ahány betöltetlen álláshely van. Az új rendelet lehetőséget ad arra, hogy valaki könnyebben vállaljon munkát, de mások előtt be is zárja a kaput. Ne tekintsük egy külföldi hirdetés szövegét a magyar állam hivatalos közlésének – fűzte hozzá a tárcavezető.

Ami a betöltött munkakörök típusát illeti, az egyik vállalkozás eddig leginkább az elektronikai ipar és gépgyártás területére hozott munkavállalókat a Fülöp-szigetekről és a folyamatban lévő megrendeléseik is ezekre a területekre szólnak. A másik cég annyit közölt, hogy közvetlenül akkumulátorgyárhoz köthető munkakörökre nem közvetített munkaerőt.

Elég a kevés is

Ami a hirdetéseket illeti, az egyik cég külön hangsúlyozza, hogy az Orbán-kormány 2021-es döntése könnyítette meg nagyban 9 ország - köztük a Fülöp-szigetek - állampolgárainak magyarországi munkavállalását. A könnyített eljárásmód mellett egyebek közt fontos érvként jelölik meg a filippínó munkavállalók kiemelkedő angol nyelvtudását és az ország oktatási rendszerének magas színvonalát, valamint, hogy a földrajzi távolság miatt ritkábban, általánosságban évente egyszer utaznak haza. „Demográfiai mutatóik egyértelműen arra engednek következtetni, hogy hosszú távon számíthatunk nagyszámú munkaerőre a szigetországból” - teszik hozzá.

Egy másik cég ugyancsak pontokba szedve érvel az ázsiai munkaerő mellett, ők nem csak a Fülöp-szigetekről, de Indonéziából, Kirgizisztánból és Vietnámból is toboroznak vendégmunkásokat. Hirdetésükben azt írják, hogy az ázsiaiak a szerződéskötéstől számítva 2-4 hónapon belül munkába állíthatók, 2+1 évre érkeznek az országba, így kisebb az esély a fluktuációra, továbbá „szorgalmasak, szabálykövetőek és erősebb a monotóniatűrésük”.

Ami az alacsony bérezést illeti, erről csak egy, lapunk által megnézett hirdetés tesz említést, ebben azt írják, hogy a szükséges havi nettó garantált munkabér mindössze 500 euró, átszámítva 192 ezer forint havonta. (Magyarországon 2023. január 1-től a garantált bérminimum havi bruttó 296 400, nettó 197 016 forint, a minimálbér pedig havi bruttó 232 000 forint, nettó 154 280 forint. Vagyis amennyiben ehhez hasonló összegért kezdenek nagy számban foglalkoztatni munkavállalókat a hazai cégek, az garantáltan alacsonyan fogja tartani a magyarországi bérszínvonalat.) Emellett a Fülöp-szigeteki kormányhivatal - amelynek a munkaadó és munkavállaló között kötendő szerződést szintén jóvá kell hagynia - a szállás és a megfelelő élettér biztosítását, az ingyenes orvosi ellátás lehetőségét, a közlekedés biztosítását, a kötelező biztosítást és a munka törvénykönyvi előírásokat vizsgálja.