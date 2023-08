Szalai Anna;

2023-08-30 06:15:00

Forrnak az indulatok az ácsi katódgyár körül, a kínai cég még 100 hektár földet venne

Az önkormányzatban már egyetlen ellenzője se maradt a katódgyárnak, azok a képviselők már mind távoztak a testületből. A lakossági fórumot elhalasztották.

Júniusban ugyan határozatot hoztak róla, hogy augusztus végéig tájékoztatják a helyieket a településen épülő kínai katódgyárról, most mégis októberre tolnák ki a lakossági fórumot Ácson. Az önkormányzat szerint „még nem állnak rendelkezésükre a gyár építésével, működésével, technológiájával kapcsolatos ismeretek”.

„Ki hiszi azt el, hogy úgy döntöttek egy 520 milliárdos beruházásról, hogy azt sem tudják, milyen technológiát használnak majd?” - hitetlenkedik Lipka Zoltán, a Kiáll(t)unk Ácsért civil szerveződés vezetője, aki szerint az is nehezen hihető, hogy nem készültek tervek, hiszen a BAMO Technology Hungary Kft. már bemutatott látványterveket a sajtónak.

A kínai Huayou csoporthoz tartozó BAMO – ahogy arról a Népszava is beszámolt – a múlt héten ismertette az ácsi katódgyár beruházás részleteit egy sajtónak tartott háttérbeszélgetésen. Fülöp Ferenc, a magyar leányvállalat közkapcsolati igazgatója akkor azt mondta, hogy a gyár tervezése már zajlik Kínában, a terveket csak adaptálni kell helyszínre. Az engedélyezési eljárás fél év múlva indulhat, az üzemszerű termelés 2026-ban kezdődne. A cég vezetői azt is elárulták a Népszava kérdésére, hogy már benyújtották a projekt uniós támogatására vonatkozó kérelmüket, ahogy a cirka 54 milliárd forintos magyar támogatásról is tárgyalnak az Orbán-kormánnyal. Mindez aligha képzelhető el úgy, hogy ne tudnák, mit építenek.

– A BAMO a jól bejáratott kínai beruházói kommunikációs stratégiát követi: jól megfizetett marketing céggel terelik mederbe a sajtót és látszatnyilvánossággal, ígéretekkel állítják helyes irányba az önkormányzatot és az érintett lakosságot – vélekedik Lipka Zoltán, aki szerint ennek része a lakossági fórum halogatása és az ad hoc bizottság is. Már azt sem érti, miért ad hoc, hiszen ez a beruházás éveken, sőt évtizedeken át befolyásolhatja a település működését. Mint mondta az önkormányzatban már egyetlen ellenzője se maradt a katódgyárnak, azok a képviselők már mind távoztak a testületből, a helyükre érkezők pedig vagy támogatják, de legalábbis nem lépnek fel ellene. Az ad hoc bizottság összeállítása is kérdéses szerinte, hiszen olyan civil szervezetek is meghívottak - motorosok, adventi angyalok – akik kevéssé foglalkoznak ilyen kérdésekkel. A környékbeli polgármesterek hozzáállását pedig jól jelzi, hogy egyikük a katódgyárat a mezőgazdasághoz hasonlította, mondván, az üzem se lesz zajosabb, mint egy kombájn aratás idején. A bizottság egyébként is csak a cég szócsöveként szolgál, döntési jogköre, ráhatása az eseményekre nem lesz. Lipka szerint a településen egyre többen fordulnak a katódágyár ellen.

–Nem tudnám most megmondani, hogy mekkora a kínai beruházás támogatottsága. A BAMO marketing cége rendel majd egy közvélemény-kutatást, akkor tisztább lesz a kép.

– mondta a Népszavának Szentirmai István polgármester, aki még nem tudja, mekkora iparűzési, vagy építményadó bevételt hoz a gyár a önkormányzatnak, de az bizonyos, hogy a kínai cég épít egy játszóteret és több humánfejlesztést is terveznek Ácson. Arra is ígéretet tett a BAMO, hogy már az építkezés alatt munkát kapnak a helyi vállalkozások.

A környezetszennyezéstől sem tart a polgármester. Mint mondja: a komáromi SK Battery akkugyára jóval közelebb van hozzájuk, alig 1,5 kilométerre, míg a katódüzem a környező településektől 3-5 kilométerre épül meg. Különben is csak egy mérgező anyagot használnak majd, azt is zárt rendszerben. Vannak környezetvédelmi hatóságok, azok is végzik a dolgukat, a katódgyár termékeit megvásárló német és francia autógyártók pedig félévente eljönnek szemrevételezni a termelést. A kínaiak azt is megígérték, hogy folyamatosan mérik majd a levegőtisztaságot – érvel Szentirmai.

Lipka Zoltán viszont arról beszélt, kikértem a tervezett gyárban használni kívánt technológia biztonsági adatlapját, amelyből

(Az iváncsai akkumulátorgyárhoz kiadott környezethasználati engedély veszélyes rákkeltő anyagként határozzák meg az NMC-port.) A beruházás ellen tiltakozó civil szervezet vezetője azt sem hiszi el, hogy nem használnak majd a gyártáskor mérgező oldószereket, hiszen ez a technológia része.

Az ellenzők kétkednek a gyár nulla szennyvízkibocsátásában és kérdésesnek találják a zöld energia miatt épített napelemparkot is, hiszen az ott termelt áram töredékét tenné ki az évente szükséges 1 terrawattóra (TWh) energiának, miközben 100 hektár termőföldet használnának fel erre. Lipka úgy tudja, hogy a BAMO már neki is állt a felvásárlásnak, igen szép ajánlatokat téve a gazdáknak. De ki törődik a biológiai aktivitással? Hol fogják ezt a termőföldet pótolni? Folyik az alkudozás az önkormányzattal is, amelytől 11 hektárt vennének a gyár munkásainak szánt lakótelep építéséhez. A polgármester szerint ezt úgyis el akarták adni, ha a földhivatali bonyodalmak megoldódnak. Konkrét ajánlatot még nem kaptak.

Lipka másik ellenérve, hogy

A kínai munkások hozzák a családjaikat is, hová járnak majd a gyerekek óvodába, iskolába és orvoshoz? Mert Ácson egy iskola van jelenleg és a háziorvosi szolgálatot évek óta nem sikerül feltölteni.

Parázs vitába torkollt a keddi testületi ülés, ahol két napirendi pont is érintette a katódgyárat. A civil ellenzők több tucatnyi csoportja azt akarta elérni, hogy ne halasszák el a lakossági fórumot, de nem jártak sikerrel, ráadásul olyan helyre szervezik, ahol legfeljebb 100 ember fér el. De a helybeliek legalább hangot adtak véleményüknek, feltették kérdéseiket, amelyekre az önkormányzat vezetői elég arrogánsan válaszoltak – állítja Lipka, aki azt sem érti, hogy az önkormányzat miért egy beruházó által fizetett céget bíz meg közvélemény-kutatással az ügyben. A testületi ülésen újabb képviselő mondott le – ez már a hatodik lemondás –, ő már azon újak közül való, akik a katódgyár körüli botrány miatt távozó testületi tagok helyére érkeztek. A lemondását a katódgyár körüli zavaros kommunikációval indokolta.