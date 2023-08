nepszava.hu;

Magyarország;civilek;demokrácia;támogatások;lapok;Action for Democracy;

2023-08-29 20:34:00

Egy civil szervezetet, egy gyereklapot és egy hetilapot támogat idén és jövőre Magyarországon az Action for Democracy

Az amerikai székhelyű pártfüggetlen szervezet azt nem tette közzé, hogy mekkora összeggel.

Három új magyar kezdeményezés támogatását jelentette be kedden az Action for Democracy (A4D), és bár idén a választásaik miatt – Lengyelországra és Szlovákiára összpontosítanak, mint „kulcsfontosságú csatatérállamokra”, továbbra is kiemelten segítséget nyújtanak olyan tevékenységek számára, amelyek jelentős pozitív hatást gyakorolhatnak közép- és hosszú távon – áll a szervezet Népszavához eljuttatott közleményében. – Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni az orbáni propaganda- és pártállam-apparátus által. Elfogadhatatlan és felháborító, hogy a kormány az A4D-t használja a civil társadalom és a politikai ellenzék kiéheztetésének legitimálására Magyarországon – fogalmazott Korányi Dávid, az A4D elnöke és ügyvezető igazgatója, aki ismertette, hogy kik nyerték el a támogatásukat 2023-ban és 2024-ben.

A közlemény szerint elsőként Magyar Civil Összefogás - Hungarian Civil Union (HCU) nevű civil szervezet, pontosabban alapítvány részesül amerikai támogatásban, de hogy mekkorában azt nem hozták nyilvánosságra, ahogy a többi támogatottnál sem.

A HCU méltatását egy kínos malőr színezi, a sajtközleménybe az A4D ugyanis a Magyar György ügyvéd fémjelezte szervezet neve mellé az egyértelműen fideszes, a békemeneteket is szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) logóját tette. A CÖF valószínűleg jól van azóta is, hogy 2016-ban 508 millió forintos támogatást kapott az MVM-től. Mint később kiderült, a támogatás célja „a közgondolkodás javítása” volt.

Másodikként a Tóta W. Árpádhoz, a HVG újságíróhoz köthető Kispolgár című közéleti gyereklap, amely moblitelefonos alkalmazásként működik. Azon keresztül „megbízható, pontos, de közérthető hírekkel és naprakész információkkal” látja el a 10 éven felüli magyar gyermekeket. Ezzel tulajdonképpen a magyar közoktatás hiányosságait próbálják ellensúlyozni, egyben segítséget nyújtani olyan szülőknek, akik gyermekeik médiatudatosságát szeretnék fejleszteni.

Ugyancsak támogatásban részesül a Jelen hetilap úgynevezett bookazine-ja. A Csak amit hallani szeretnél című különleges kiadvány Magyarország jelenlegi hibrid rendszerének rejtelmeibe ássa bele magát: Orbán Viktorra és politikai apparátusára összpontosítva vizsgálja az ország közelmúltbeli történelmet mozgató okozati láncot, feltárva a NER működését, és igyekszik tanulságokat is levonni olyan, más nemzetek tapasztalataiból, ahol hasonló autokratikus tendenciákat sikerült megfordítani.

Korányi Dávid végezetül leszögezte, hogy az A4D azért jött létre, és azért dolgozik, hogy „bejuttassa a fényt minél több helyre, és támogatóik ezreivel együtt remélik, Magyarországon is újra megerősödik a demokrácia”. – Az A4D egy globális demokráciapárti szolidaritási mozgalmat épít, hogy a demokráciáért folytatott harcban megerősítse a demokratikus szereplőket a csatatérállamokban, kiszélesítse a demokratikus részvételt, előmozdítsa a szabad és tisztességes választásokat, ösztönözze az átláthatóságot és az elszámoltatható kormányzást, valamint a gyűlölet, a félelem és a kirekesztés elleni küzdelmet.