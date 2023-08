Bod Péter;

kamat;Magyar Nemzeti Bank;kamatvágás;alapkamat;

2023-08-29 21:17:00

Az inflációval hadakozik az MNB, nem akar robotpilótára kapcsolni

Az irányadó egynapos betéti kamat szintjét 15-ről 14 százalékra csökkentette kedden a jegybank Monetáris Tanácsa, így az szeptemberben jó eséllyel egy szintre kerülhet a 13 százalékon álló alapkamattal.

Az elemzők által is megelőlegezett lépést az MT döntését ismertető Virág Barnabás azzal egészítette ki, hogy a kamatdöntéseket továbbra is az óvatosság és a fokozatosság fogja jellemezni, folyamatosan értékelik a nemzetközi pénzpiaci folyamatok hazai kockázati környezetre gyakorolt hatásait, a beérkező makrogazdasági adatokat, illetve az inflációs kilátások alakulását. A külső tényezők közül a meghatározó jegybankok tartósan magas kamatkondíciói, a kínai gazdaságból érkező hírek, az energiaárak változékonysága és az orosz-ukrán háború fokozott kockázatot jelentenek az őszi hónapokban.

A jegybank alelnöke szerint monetáris politika fókuszában továbbra is az inflációs cél elérése és a pénzpiaci stabilitás biztosítása áll. A pénzromlás üteme az ősz folyamán várhatóan az egyszámjegyű tartományba mérséklődik. Erősödő dezinflációs folyamat figyelhető meg az élelmiszerek esetében, átlagosan közel 1 százalékkal csökkent az áruk júliushoz képest, míg éves összevetésben már csak 23,1 százalékos az emelkedés.Ugyanakkor óvatosságra intő jel – hívta fel a figyelmet –, hogy a szolgáltatások esetében az infláció mérséklődése kisebb és lassabban megy végbe, mint más ágazatokban. A gazdaság teljesítményéről szólva emlékeztetett, hogy 2023 második negyedévében 2,4 százalékkal csökkent a hazai bruttó hazai termék (GDP), és ezzel már egymást követő negyedik negyedévben mínuszos a GDP, ami leginkább a magas hazai infláció okozta kereslet- és fogyasztáscsökkenésnek tudható be. Ugyanakkor jó hír, hogy a folyófizetési mérleg hiánya kedvezőbben alakult a jegybank korábbi várakozásainál.

A gazdasági növekedés újbóli beindulásához az inflációt gyors ütemben kell mérsékelni, ám a jegybanki cél eléréséhez ez a folyamat a jövőre is tart. Az árstabilitás elérése érdekében továbbra is fenntartják a szigorú monetáris kondíciókat. A következő hónapok várható döntéseiről szólva Virág Barnabás kifejtette, hogy a jegybank „nem robotpilótaként” viselkedik a jövőbeli kamatvágások esetén, ezért nem is bocsátkozott jóslásokba, milyen kamatszint érhető el az év végére. Mint fogalmazott: adatvezérelt módon, lépésről-lépésre értékelik majd beérkező adatokat, megkülönböztetett figyelemmel az inflációs adatokra. Az már most több mint valószínű, hogy szeptember végén újabb 100 pontos kamatvágás történhet meg, és ezzel összeér és összezár az irányadó- és az alapkamat.

Elemzői értékelések szerint csak a jövő év folyamán várható egyszámjegyű alapkamat.