A legderűlátóbb elemzői várakozások váltak valóra a januári inflációs adatok kapcsán.
Az irányadó egynapos betéti kamat szintjét 15-ről 14 százalékra csökkentette kedden a jegybank Monetáris Tanácsa, így az szeptemberben jó eséllyel egy szintre kerülhet a 13 százalékon álló alapkamattal.
Az Európai Központi Bank (EKB) 0,05 százalékról 0 százalékra csökkentette irányadó kamatát csütörtöki kamatdöntő ülésén. Emellett a bank a tavaly márciusban beindított havi 60 milliárd eurós kötvényvásárlási programját áprilistól kezdve 20 milliárd euróval, havi 80 milliárd euróra bővíti, valamint március 16-tól mínusz 0,3 százalékról mínusz 0,4 százalékra módosította az EKB-nál elhelyezett egynapos kereskedelmi banki betétekre felszámított büntetőkamatot. A bank közölte, hogy újabb négy hosszú távú célzott refinanszírozási programot indít, amelyek célja a nem pénzügyi szektor hitelezésének élénkítése.
Felelős döntést hozott a monetáris tanács, amikor az elemzői várakozásoknál nagyobb lépésben, 15 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot 1,35 százalékos történelmi mélypontra - mondta Jenei Domonkos, a Nézőpont Intézet elemzője csütörtökön.
A jegybank tegnapi alapkamat-csökkentésével, amelynek 15 bázispontos mértéke nagy meglepetést okozott, ismét történelmet írt: még soha nem fordult elő, hogy ilyen alacsony, 1,35 százalékos legyen a ráta. A Monetáris Tanács, konok módon március óta hónapról hónapra vág az alapkamaton, semmibe véve a forint tartós gyengülését az euróval szemben. Most azonban megálltak, a megtakarítók így reménykedhetnek, feljebb kúszhatnak a banki kamatok.
Szinte már megszoktuk, hogy rendkívül alacsony az éves infláció szintje Magyarországon, ugyanakkor az elmúlt hónapokban egy trendforduló részesei vagyunk. Ebbe a sorba illeszkedik be a júniusi 0,6 százalékos - 12 hónapra visszatekintő érték is, amely azt tükrözi, hogy a fogyasztói árindex növekedése az elmúlt hónapban tovább gyorsult. Mindezt figyelmen kívül hagyva a Monetáris Tanács szándéka az, hogy ebben a hónapban tovább vág a forint alapkamatán, így a közeljövőben negatív reálkamat alakulhat ki Magyarországon.
A svájci frank és az euró árfolyama tegnap egész nap igen magas szinten járt, és az a különleges helyzet alakult ki, hogy olcsóbb volt az európai közös pénz, mint az alpesi. A világ pénz- és tőkepiacainak szereplőinek magatartását folyamatos nyugtalanság jellenmzi. Pénteken lapzártakor egy euróért 320, a svájci frankért 325, az amerikai dollárért pedig 278 forintot adtak a bankközi piac devizakereskedői. Tegnap számos nagybank szüneteltette a devizaüzletágának tevékenységét. Óvatosságból.
A hitelt felvevők lehetnek a legnagyobb haszonélvezői annak, hogy a jegybank 0,2 százalékpontot vágott az alapkamaton, amely így 2,1 százalékos lett. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által favorizált Növekedési Hitelprogram legfeljebb 2,5 százalékos teljes banki költségei tovább veszítettek vonzerejéből. Hasonló a helyzet a kedvezményes lakáshitelekkel is, amelyek iránt tovább csökkenhet az érdeklődés A háztartások annak már kevésbé örülnek, hogy 2012 augusztusa óta, amikor a most leállított kamatcsökkentési ciklus beindult, a betétek átlagos kamata 4,65 százalékponttal esett - az MNB adatai alapján.
Még egy-két kamatcsökkentésre van mód Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint, aki a Vs.hu portálnak adott interjúban azt is hangsúlyozta, hogy minden bázispont számít. "Jelen pillanatban úgy látom, hogy még egy-két csökkentésre van mód, és nagyjából ennyire lehet szükség ahhoz, hogy az MNB elérje elsődleges célját" - mondta az alelnök a hírportálon pénteken megjelent interjúban, utalva arra, hogy a jegybanknak nincs kamatcélja, a döntést a jegybanki inflációkövető célrendszer teljesítése motiválja.
Hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy valamelyik magyar gazdasági főmutató nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tegnap bemutatott júniusi inflációs előrejelzésben szereplő számok azonban ilyenek: az alacsony fogyasztói árindex - a Monetáris Tanács megítélése szerint - tartósan fennmaradhat, az infláció csak 2015 végén, éri el az árstabilitásnak megfelelő 3 százalék körüli értéket.
A negatív áprilisi infláció nyomán felülvizsgálatra szorul az az eddigi előrejelzés, amely szerint véget ért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris enyhítési ciklusa - közölték pénteki helyzetértékelésükben londoni pénzügyi elemzők.
Hónapok óta minimális az infláció mértéke, a Központi Statisztikai Hivatal által kedden közölt áprilisi adatok mégis fordulatot jelentenek, ugyanis 0,1 százalékkal voltak alacsonyabbak mint egy évvel korábban. 1968 óta nem volt példa arra, hogy Magyarországon csökkentek voltak a fogyasztói árak. Deflációról azonban még így sem beszélhetünk, mert az úgynevezett maginfláció - éves összehasonlításban - 2,4 százalékkal növekedtek.
Kamatdöntő ülést tart holnap a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, az elemzők többsége 10 bázispontos kamatvágást vár, így a mostani 2,7 százalékról 2,6 százalékra mérséklődhet a jegybanki alapkamat. Az MNB egyúttal holnap publikálja legfrissebb inflációs jelentését is.
Az eddigi 0,20 százalékpontos lépések után ma valószínűleg kisebb, 0,1-0,15 százalékpontos kamatcsökkentésekkel folytatja monetáris enyhítési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) - jósolták a mai kamatdöntő ülés előtt londoni pénzügyi elemzők.
A forint a mögöttünk lévő héten igen gyenge formáját mutatta. Péntek délutánra ugyan némi izmosodás jeleit érzékelték a devizakereskedők, de a 302 forintos euró, a 247 forintos svájci frank és a 220 forintos amerikai dollár árfolyam semmi jóval nem biztat.