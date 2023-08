nepszava.hu;

gyilkosság;letartóztatás;meghosszabbítás;XIII. kerület;

2023-08-29 21:31:00

Három hónappal hosszabbították meg a XIII. kerületi gyilkos letartóztatását

Az emberölés konkrét indítékait másfél hónap után is homály fedi.

Három hónappal meghosszabbította a Budai Központi Kerületi Bíróság T. Róbert letartóztatását a 24.hu információja szerint; a férfi a gyanú és korábbi saját beismerő vallomása szerint július 13-án éjjel megverte, majd halálra szurkálta a 27 éves barátnőjét, M. Petrát egy XIII. kerületben bérelt lakásban. A férfi a bűncselekmény után elrejtőzött a hatóságok elől, és az elfogásáig bujkált. Amint lapunk is megírta, a bíróság először a bűncselekmény jellege, a nyomozás állása, a férfi személyi körülményei, valamint különösen az eljárás előtt tanúsított magatartása miatt döntött a letartóztatás mellett.

Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője most a portál megkeresésére azt mondta a Fővárosi Főügyészség tett indítványt arra, hogy további három hónappal hosszabbítsák meg a letartóztatást, mert – indokolták – a terhelt eljárásban való jelenléte továbbra is csak a legsúlyosabb kényszerintézkedéssel biztosítható. A bíróság így november 21-ig hosszabbította meg T. Róbert letartóztatását.

A Népszava is beszámolt a megdöbbentő gyilkossági ügy fejleményeiről, legutóbb hétfőn, amikor a gyanúsított ügyvéd megerősítette a Blikknek, hogy a kihallgatások jelenleg is tartanak, T. Róbert ismertségi köréből idéznek be tanúkat, mások mellett a férfi korábbi barátnőit is. Egyebek közt azt próbálják kideríteni, miként viselkedett a férfi az előző kapcsolataiban és mi vezethetett az embertelen tettéhez. Egyelőre a cselekmény konkrét indokait nem tudták kideríteni. A 24.hu úgy tudja, a férfi beismerő vallomásában azt mondta, hogy nem adott kellő szabadságot a lánynak a kapcsolatában, és állítása szerint nem a lány, hanem ő akart szakítani Petrával. T. Róbert akár 15 évet szabadságvesztést is kaphat, ha bebizonyosodik a bűnössége.