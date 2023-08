P. L.;

2023-08-31 13:00:00

Menesztették az ágyi poloskáktól hemzsegő pszichiátriai intézet vezetőjét

Közben megkezdődött az intenzív poloskairtás.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy egészen elképesztő állapotok uralkodnak a Rábaparti Integrált Szociális Intézményben, vagy hétköznapi nevén a szentgotthárdi pszichiátriai betegek otthonában. Az Átlátszó egy olyan videót kapott, amelyen az látható, amint egy mentális sérült beteget teljesen ellepnek a poloskák, nemcsak a paplanon, hanem a lepedőn is rengeteg rovar hemzseg. A portál forrása szerint ez csak egy ágy, a többi az ugyanez a szint, ráadásul 2018 óta ez van, „apró fújásokra” sort kerítenek, de két-három nap múlva ugyanaz a helyzet.

Az Index most úgy értesült, hogy formailag közös megegyezéssel ugyan, de gyakorlatilag elbocsátották az intézmény vezetőjét, Takácsné Hargitai Beátát, miután rövid időn belül több ápoló is felmondott, az ápoltak körében pedig kijárási korlátozást vezettek be. A lap szerint jelenleg az otthon műszaki vezetője irányítja az intézményben zajló munkát, az új intézményvezető érkezéséig.

Úgy tudják, jelenleg is zajlik a poloskairtás az intézményben, a szakemberek által javasolt intézkedési terv alapján. Az egyik ott dolgozó munkatárs azt mondta, hogy amióta megérkezett a segítség a fenntartó és a népegészségügyi hatóság részéről, azóta némileg már javult is a helyzet az otthonban, de továbbra is rengeteg munka van hátra, mire sikerül az embertelen körülményeket felszámolni.