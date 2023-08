MTI-Népszava;

Ferencváros;labdarúgás;csoportkör;Konferencia-liga;

2023-08-31 22:45:00

Újra átlépett a litvánokon, bejutott a FTC a Konferencia-liga csoportkörébe

A zöld-fehér csapatnak a Zalgiris Vilnius elleni kettős győzelme és a kupasorozatban való további részvétel gyógyírt jelenthet a korai BL-kiesésre.

A Ferencváros 3-0-ra nyert a litván Zalgiris Vilnius ellen a labdarúgó Konferencia-liga selejtező negyedik fordulójának csütörtöki visszavágóján, így a magyar bajnok kettős győzelemmel lépett tovább, ami azt jelenti, hogy bejutott a kupasorozat csoportkörébe.

Nem kellett sokat várni arra, hogy a múlt heti első felvonáson Litvániában 4-0-s győzelmet arató Ferencváros eldöntse a párharcot, Traoré a 4. percben betalált, a hazai szurkolók pedig rá is zendítettek az "Európa vár"-kezdetű dalra. A vezetés megszerzése után is megmaradt a Ferencváros fölénye, de ez sokáig nem mutatkozott meg újabb helyzetekben. A vendéglátók aztán nem sokkal a szünet előtt növelték előnyüket, a Paksról szerződtetett NB I-es gólkirály, Varga új csapatában a 11. mérkőzésén a 11. gólját szerezte, ahogy Litvániában, ezúttal is büntetőből volt eredményes.

A második félidőt is gyors góllal kezdte az FTC, a párharc első felvonásán is duplázó Traoré volt újfent eredményes. Három perccel később újra tombolt a közönség, a szünetben csereként pályára lépő, Litvániában szintén padról érkezve eredményes Pesic talált be némi szerencsével, de VAR les miatt érvénytelenítette a találatot. Nem sokkal később Traoré is lesről talált be, ezt követően azonban alaposan visszavett a tempóból a hazai csapat, a cserék pedig nem hoztak áttörést. A hajrában a Ferencvárosnak volt egy-egy nagyobb lehetősége, de ezek kimaradtak, így az eredmény nem változott.

A Ferencváros sorozatban az ötödik szezonban jutott főtáblára egy európai kupasorozatban: 2020-ban a Bajnokok Ligája, 2019-ben, 2021-ben és tavaly pedig az Európa-liga főtábláján futballozott a zöld-fehér csapat. Ezért a korai BL-selejtezős búcsút követően - a feröeri KÍ Klaksvík meglepetésre kiejtette a magyar bajnokot - egyértelmű cél volt, hogy legalább a harmadik számú sorozatban, a Konferencia-ligában összejöjjön az őszi folytatás.

A csoportkör sorsolását pénteken 14.30-tól rendezik Monte-Carlóban.

Eredmény, selejtező, 4. forduló, visszavágó: Ferencvárosi TC-Zalgiris Vilnius (litván) 3-0 (2-0)

Groupama Aréna, 12 073 néző, v.: Urs Schnyder (svájci) Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 7-0-s összesítéssel.

gólszerzők: Traoré (4., 48.), Varga B. (42., tizenegyesből); sárga lap: Marquinhos (38.), Makreckis (92.)

Ferencváros:

Dibusz - Makreckis, Mmaee, Abena, Civic (Ramírez, 73.) - Sigér, Abu Fani (Ben Romdan, 65.) - Zachariassen - Traoré (Lisztes, 65.), Varga B. (Pesic, a szünetben), Marquinhos (Nguen, a szünetben)

Zalgiris:

Gertmonas (Duka, 23.) - Bopesi, Hnid, Kendysh, Mamic (Pavelic, 65.) - Golubickas, Karasima (Kazukolovas, 66.), Buff, Verbickas - Kazlauskas (Jansonas, 71.), Oyewusi

I. félidő:

4. perc: Traoré kapott remek indítást a jobb oldalon, védője beragadt, így teljesen egyedül törhetett kapura, a ziccert pedig magabiztosan értékesítette (1-0).

42. perc: Zachariassen közeli lövésébe az egyik védő kézzel ért bele, a büntetőt Varga a kapu közepébe emelte (2-0).

II. félidő:

-----------

48. perc: ismét Traoré lépett ki a védők közül, majd nyolc méterről higgadtan a jobb alsóba helyezett (3-0).