Lenny Joseph, a zöld-fehérek – Haiti válogatottjával a futball-világbajnokságot is megjárt – csatára két gólt is rúgott a Twente csapatának, így az FTC 2-1-re győzött. A Konferencia-liga selejtezőjében a Debrecen hazai 1-0-ra verte az örmény Pjunyik Jerevánt, míg a Paks idehaza szenvedett 2-1-es vereséget a görög Panathinaikosztól.
A magyar bajnok ETO FC már tett egy nagy lépést, hogy bejusson a Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójába, ugyanis kedden 6-2-re győzött a luxemburgi Atert Bissen vendégeként. Csütörtökön a Paks és a DVSC cselekedne hasonlóan, előbbi a görög Panathinaikoszt, utóbbi az örmény Pjunyikot fogadja.
Az izlandi Víkingurtól elszenvedett Bajnokok Ligája-selejtezős kudarc után a magyar bajnok ETO FC a Konferencia-liga kvalifikációjába átkerülve ma este (tv: M4 Sport, 20.15) a luxemburgi Atert Bissen ellen javíthat.
A Kl 36 csapatos alapszakaszának sorsolását pénteken tartják Monacóban.
A Paksi FC 3-0-ra kikapott az ukrán Polisszja Zsitomirtól a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén, csütörtök este Eperjesen.
Nem reménytelen helyzetből várhatják a visszavágót.
A magyar csapat örmény vagy San Marinó‑i ellenféllel csaphat össze.
Az ellenféltől két játékost is kiállítottak, de ezt sem tudták kihasználni a felcsútiak.
Esélye sem volt riválisának, hogy kiharcolja a továbbjutást.
Elverik a port a válogatottak tornáin, de az egyéb versengések is csak arról árulkodnak, hogy napjaink futballja küzd korlátaival.
Percek voltak csak hátra a hosszabbításból, amikor megszületett a mindent eldöntő gól.
Dejan Stankovic vezetőedző elismerte, hogy az Olimpiakosz jobban játszott, két 1-0-s sikerével megérdemelten jutott tovább.
Ez volt a labdarúgó Konferencia-liga 16 közé jutásért zajló párharcának első, csütörtöki felvonása.
A magyar csapat 2-1-re győzött csütörtökön a szerb Cukaricki vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga ötödik fordulójában.
A zöld-fehérek veretlenek a csoportjukban.
A Genk elleni mérkőzés csütörtökön 18.45-kor kezdődik a Groupama Arénában.
2-2 lett a vége.
Dejan Stankovic szerb vezetőedzővel a nemzetközi porondon és a Groupama Arénában is debütáló zöld-fehérek a szintén szerb Cukaricki ellen 0-1-ről fordítva 3-1-re nyertek.
A labdarúgó szakember korábban BL-győztes volt az olasz Interrel.
A zöld-fehér csapatnak a Zalgiris Vilnius elleni kettős győzelme és a kupasorozatban való további részvétel gyógyírt jelenthet a korai BL-kiesésre.
Az Európa Konferencia-liga selejtezője úgynevezett playoff körének első mérkőzésén kapott gól nélkül négygólos előnyt szerzett a magyar bajokcsapat a litván Zalgirisszal szemben.
A zöld-fehérek a selejtező negyedik, utolsó fordulójában a litván Zalgiris Vilnius csapatával küzdenek meg a csoportkörös szereplésért.
Swift és a többiek: a magyarok terepe nem a Gulliver Liga, de még a legalsó polcon is duóvá redukálódott a hazai résztvevők kvartettje.
A következő ellenfél az osztrák Rapid Wien lesz a Konferencia-ligában.
A magyar bajnoki címvédő Ferencváros 2-0-ra nyert az ír Shamrock Rovers vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második fordulós párharcának csütörtöki visszavágóján, így kettős győzelemmel, 6-0-s összesítéssel továbbjutott.
A horvát NK Osijekre a román CFR Cluj és a török Adana Demirspor párharcának továbbjutója vár a következő körben.
A torinói klub helyét az olasz bajnokság nyolcadik helyezettje, a Fiorentina veszi át a kupasorozatban.
A feröeriek elleni látványos kudarc után most sima négyest rúgtak a zöld-fehérek az ír Shamrock Rovers csapatának.
A West Ham United nyerte a második alkalommal kiírt labdarúgó Konferencia-ligát, mivel szerdán a prágai döntőben 2-1-re legyőzte a Fiorentinát.
Ez a vereség azt jelenti, hogy már nincs magyar csapat a harmadik számú európai klubviadal selejtezőjében.