Hollandiában is nyert a Fradi az Európa-liga selejtezőjében

Lenny Joseph, a zöld-fehérek – Haiti válogatottjával a futball-világbajnokságot is megjárt – csatára két gólt is rúgott a Twente csapatának, így az FTC 2-1-re győzött. A Konferencia-liga selejtezőjében a Debrecen hazai 1-0-ra verte az örmény Pjunyik Jerevánt, míg a Paks idehaza szenvedett 2-1-es vereséget a görög Panathinaikosztól.