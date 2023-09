P. L.;

2023-09-01 10:44:00

Meghalt a sikertelen orosz holdraszállás kulcsembere, állítólag mérges gombát evett

Újabb, igencsak kérdőjeles haláleset történt Oroszországban.

Hetekkel a kudarcot vallott holdraszállást követően meghalt az egyik legfőbb orosz rakétatudós, Vitalij Melnyikov, állítólag gombamérgezés következtében – írja a The Sun.

A 77 éves Vitalij Melnyikov Oroszország vezető űrhajógyártója, az RSC Energia rakéta- és űrrendszerek részlegét vezette. Különös halálesetének oka a Moszkovszkij Komszomolec szerint az volt, hogy mérges gombát evett, halálának körülményeit azonban nem erősítették meg. Az orvosok állítólag több mint két héten keresztül küzdöttek az életéért, sikertelenül.

Vitalij Melnyikov 291 tudományos cikk szerzője, a legkiválóbb orosz űrkutatók között tartották számon. Külföldi kollégákkal is dolgozott együtt, többek között a NASA-val is, valamint az oroszországi Népek Barátsága Egyetemen is tanított.

Az eset után csakhamar a 90 éves Mihail Marov csillagász egészségi állapota is „jelentősen megromlott”.

Amint azt a Sun is felidézi, Oroszországban az utóbbi években egymás után érkeznek a hírek meglehetősen furcsa halálesetekről különféle felsővezetők körében, és Vlagyimir Putyin ukrajnai háborújának kezdete óta ezek még inkább megszaporodtak. Egyes szakértők szerint valójában arról van szó, hogy Putyin egy közönséges maffiaállamot elnököl, amelyben politikai gyilkosságokkal távolítja el ellenségeit és nyugtalankodó szövetségeseit. Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér és 9 társának ugyancsak furcsa halálesetével a brit lap szerint már legalább 40, erősen kérdéses halállal kapcsolatban sejlik fel a Kreml esetleges felelőssége.