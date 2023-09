Kerekes András írása a Népszavának;

Oroszország;agymosás;

2023-09-04 13:03:00

Kék és sárga virágokból kötött csokrot akart elhelyezni a Kreml mellett, ráugrottak a rendőrök

Minden sérti az orosz hatóságok érzékenységét, ami az ukrán zászlóra emlékeztet. De mi van, ha egyszerűen kisüt a nap?

Sok orosz fölkapta a fejét arra a hírre, hogy az éber moszkvai rendőrök megakadályoztak egy nyugdíjas férfit abban, hogy kék és sárga virágokból kötött csokrot helyezzen el a Kreml melletti a Sándor-kertben a Kijev emlékkőnél. A férfit előállították, jegyzőkönyvet vettek föl, és megbírságolták. Súlyosbítja tettét, hogy sárga rövidnadrág és kék felső volt rajta.

Az eset augusztus 23-án, az ukrán Függetlenség Napján történt, és aligha véletlenül: a 64 éves férfiről annyit tudni, hogy M. Alekszandrnak hívják. Talán vannak ukrán felmenői vagy rokonai, lehet, hogy mindössze rokonszenvezik egy megtámadott ország honvédő háborújával. De a helyszín megválasztása tudatos: a fasiszták ellen vívott nyolc évtizeddel ezelőtti honvédő háború hős városait jelképező sztélék egyikénél, a kijevinél kívánt emlékeztetni rá, hogy az ukrán nép véráldozata is benne van abban a győzelemben.

A történetről az MSK1 nyomán akkor a Népszava is beszámolt. Az ügy azonban nem zárult le, az esetről tudósító portálon és a közösségi médiában elindult a lavina, amely hűen tükrözi a mai orosz közgondolkodást – már az ukrán nemzeti színek betiltása is felmerült.

Nyilván vannak józan gondolkodásúak is. „Milyen szabályt sértett meg az illető? Talán nem szabad virágot elhelyezni egy nyilvános emlékműnél? Vagy tilos kék és sárga ruhát ölteni? Az ukrán zászló be van tiltva? – füstölgött az egyik olvasó. Mások arról érdeklődtek, hogy akkor ezután a kék-sárga ruhásokat zaklatni fogják?

Ez azonban már megtörtént. Orosz híradások szerint nemrég valakit azért bírságoltak meg, mert kék és sárga színű sportcipőt viselt. Nincs hír róla, mezítláb kellett-e tovább mennie, hiszen a bűnüldözési logika éppenséggel azt kívánná, hogy azonnal hagyjon föl a szabálysértéssel. Abba pedig már belegondolni sem mer az ember, hogy néhány nappal később miként végződött az az incidens, amelynek kárvallottja az a lány volt, akit a Vörös Téren kaptak le a rendőrök a tíz körméről: igen, a kék-sárga műkörme volt a bűnjel...

Az ukrán nemzeti színek üldözése nem most kezdődött. Tavaly decemberben egy tízéves kislányt amiatt hurcoltak meg, mert közösségi médiaprofilján kék-sárga avatar volt. Házkutatást tartottak náluk, az anya ellen eljárás indult.

A lakossági vélemények sokrétűek, a hatósági hozzáállást gúnyoló megnyilvánulások is szép számmal jelen vannak. Az említett portálon például valaki gúnyosan megjegyezte, van úgy, hogy akaratlanul is szabálysértést követünk el: nehéz elkerülni, hogy néha ne nézzen fölfelé az ember, ahol viszont a kék égen sárgán virít a nap, és ez ráadásul még tetszik is neki. Ironikusan kapcsolódott hozzá egy javaslat: törvényben kell megtiltani az égre nézést, vagy jön a börtön.

Ám van, aki ezt tényleg így gondolja: hagyják csak, hadd viseljenek ilyen ruhát, akiknek ehhez van kedvük, így könnyebb kiszűrni a diverzánsokat és az ukránokkal rokonszenvezőket.

Bár ennek még hivatalos nyoma nincs, egyesek tudni vélik, hogy már készül a kék-sárga színek használatát betiltó törvény. Ezt sokan üdvözölnék is, a kijevi esetről beszámoló cikk utáni kommentekben már azt is felvetették, hogy be kell tiltani minden olyan színt, amely szerepel a „barátságtalan országok” zászlajában.