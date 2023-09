P. L.;

Budapest;Metropol;kormánypropaganda;

2023-09-02 12:32:00

Budapesti gyomokról hirdetett fotópályázatot a Metropol Karácsonyék lejáratására, kár, hogy a díjazott helyszínek egyike sem fővárosi tulajdonban van

Kicsit mellélőtt a kormányzati revolverkiadvány.

Augusztus közepén fotópályázatot hirdetett az ingyenesen terjesztett kormánypárti propagandakiadvány, a Metropol. A fotópályázat témája, hogy a leginkább gazzal benőtt területeket szedjék össze a fővárosban, minimálisan sem titkoltan az ellenzéki városvezetés lejáratására. Sikerült azonban alaposan felsülnie a szennylapnak.

A Metropol most közzétett „eredményhirdetésében” eképp indokolta a pályázatát: „A 150 ezer forintos fődíjjal kecsegtető versenyt azért hirdettük meg olvasóink között, mert sokan jelezték nekünk: az utóbbi időben elárasztotta Budapestet a gyom – és a lehető legrosszabbkor, amikor sok százezer vendéget várunk Budapestre a turisztikai szezon közepén: az amúgy is zsúfolt szezonban a Forma–1-re, a Sziget Fesztiválra, az augusztus 20-i rendezvényekre és az atlétikai világbajnokságra is rengeteg utazó érkezett az országon belülről és külföldről egyaránt. De amellett, hogy szégyenszemre így „köszöntjük” a turistákat, a budapestieket is megviselik az áldatlan állapotok. Amellett, hogy csúf, elhanyagolt így a város, az allergiások szenvednek, ráadásul tűzveszélyesek voltak a kánikula idején Budapest utcái. A kutyások is panaszkodnak, hiszen veszélyes toklásszal lett teli a város. És ahol sok a gaz, ott megjelenik a kosz, a szemét is – nem így kellene vigyázni városunkra!” Mindehhez hozzátették, hátha ezzel segítenek Karácsony Gergelynek és a budapesti városvezetésnek észrevenni a rengeteg gyomot a városban.

A lap eztán kijelölt egy háromtagú zsűrit és kiválogatta a nyerteseket. Közülük az első 150 ezer, a második 75 ezer, a harmadik helyezett pedig 50 ezer forintos Auchan-utalványt kap. A díjazottak pedig a következő helyszíneket fotózták le:

A fotókat Bardóczi Sándor főtájépítész is szemügyre vette, és arra jutott, hogy a háromtagú zsűrinek nem sikerült az első három helyszín között olyat találnia, ami történetesen a Karácsony Gergely vezette főváros tulajdonában lenne.

Bardóczi Sándor ezt követően konkretizálta is a Metropol propagandistái számára, hogy a győztes terület kezelője és karbantartója egész pontosan a a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság. Hozzátette, a Metropol helyében még meg is korbácsoltatná a Dunát, amiért leapadt és szégyent hozott az atlétikai világbajnokságra. A második helyezett - írja a szakember - a X. kerületi Önkormányzat fenntartásában van. Ennek polgármestere a fideszes D. Kovács Róbert Antal.

Majd tájékoztatását azzal folytatta, hogy Budapest közterületein 23 kerületi önkormányzat, a fővárosi önkormányzat, az állam és annak szervei osztoznak olykor nehezen átlátható módon. „De egyik a másik felett nem diszponál, a tulajdonjog szent. Megjegyzem, hogy ma HÉV és a MÁV vonalak mentén (mindkettő állami cég) van Budapesten a legnagyobb zöldfelületi rendetlenség” - írta.

„Kedves Metropol! Hát ez nagyon-nagyon nem sikerült. Pedig mennyi töménytelen munka és izzadság és pénz van benne! Most meg lehet majd helyesbíteni a képaláírást, mert gondolom ez így csak nem maradhat…” - zárta bejegyzését a főtájépítész.